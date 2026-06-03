Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», αλλά και για την αναστάτωση που ακολούθησε μετά την αποχώρηση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή από τον ΣΚΑΪ, μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην εκπομπή The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το βράδυ της Τρίτης (2/6).

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η απόφαση να αναλάβει τον ρόλο του παρουσιαστή δεν ήταν εύκολη, καθώς ήρθε αντιμέτωπος με έντονη πίεση και με μια δημόσια συζήτηση που είχε ήδη διαμορφωθεί γύρω από την εκπομπή, χωρίς ο ίδιος να έχει εμπλοκή σε όσα προηγήθηκαν. Παράλληλα, έπρεπε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις μιας καθημερινής ζωντανής παραγωγής.

«Μου έχουν προταθεί, δεν κυνήγησα την παρουσίαση. Το ζωντανό που φοβόμουν στο “Όπου υπάρχει Ελλάδα”, στην αρχή τα βρήκα σκούρα, γιατί εκτός ότι ήταν κάτι καινούργιο για μένα, είχα να αντιμετωπίσω όλο αυτό το σκηνικό, που είχε γίνει με τα παιδιά που ήταν πριν, που παρουσίαζαν την εκπομπή. Εμείς δεν βρεθήκαμε ποτέ κιόλας. Εγώ είπα απλώς, ναι, σε μία πρόταση που μου κάνανε. Δεν είπα ναι, διώξε κάποιον.

Όλη αυτή η ιστορία… λες και μου λείπουνε κομμάτια. Και ήταν για μένα πολύ δύσκολο. Έπρεπε πρώτα να προσπεράσω όλο αυτό, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι με ρωτάγανε σε σχέση μ’ αυτό, εγώ είχα τον δικό μου νταλκά, ότι έχω να παρουσιάσω κάτι ζωντανό», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η εμπειρία αυτή τον δοκίμασε έντονα, ειδικά στην αρχή, καθώς αισθανόταν μεγάλη ευθύνη απέναντι στο περιεχόμενο της εκπομπής και στους ανθρώπους που τον εμπιστεύτηκαν.

«Μου φαίνεται άθλος. Ειδικά στην αρχή είχε διαλυθεί ο εγκέφαλός μου για να μην κάνω κάτι λάθος. Όταν έχεις να διαχειριστείς θέματα όπως τα Τέμπη, δεν χωράει λάθος. Στέγνωνε το στόμα μου, γιατί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ, η ιδιοσυγκρασία μου, δεν είμαι τόσο σοβαρός άνθρωπος, γιατί μου αρέσει και να κανιβαλίζω και να γελάω».

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι στην αρχή ένιωθε έντονη πίεση και αίσθημα κρίσης, το οποίο όμως με τον χρόνο υποχώρησε, καθώς άρχισε να αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσα από την εμπειρία του στον αέρα.

«Ένιωθα ότι κρίνομαι, ειδικά στην αρχή, από ένα σημείο και μετά δεν με απασχόλησε καθόλου. Στο θέατρο όταν είμαι δε με απασχολεί, αλλά σ’ αυτό, επειδή ήταν κάτι το οποίο ήταν καινούργιο για μένα, ήθελα να δω αν μπορώ να τα καταφέρω αφενός και να βγάλω ασπροπρόσωπους αυτούς που με επέλεξαν να το κάνω, κι από ένα σημείο και μετά ένιωσα ότι μπορώ να το κάνω και κυρίως όταν βγήκα έξω από το στούντιο», κατέληξε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.