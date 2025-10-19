Στα άκρα φαίνεται πως οδηγείται η διαμάχη ανάμεσα στους Ευλαμπία Ρέβη-Γιώργο Κουρδή και ΣΚΑΪ, μετά από όσα προέκυψαν με την παρουσίαση της εκπομπής “Όπου Υπάρχει Ελλάδα”.

Οι δύο δημοσιογράφοι απομακρύνθηκαν από το “τιμόνι” του ταξιδιωτικού project στον δεύτερο κύκλο που ξεκίνησε πριν από έναν μήνα και τον οποίο ανέλαβε ως οικοδεσπότης ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε τηλεφωνικά ο δικηγόρος των Ρέβη-Κουρδή, Νίκος Αγαπηνός, στον αέρα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” το πρωί της Κυριακής (19/10), οι δύο του πελάτες πρόκειται να απαντήσουν στον ΣΚΑΪ με αγωγή, τεντώνοντας περαιτέρω το σχοινί της ήδη ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας με το κανάλι.

«Τα θέματα έχουν πάρει πλέον μία καθαρά δικαστική μορφή. Από την πλευρά του ο ΣΚΑΪ μόλις χθες κατήγγειλε τη σύμβαση του κυρίου Κουρδή για υποτιθέμενη αντισυμβατική συμπεριφορά. Ο κύριος Κουρδής θα προσφύγει φυσικά άμεσα στα δικαστήρια για να αναγνωριστεί η ακυρότητα της καταγγελίας του τηλεοπτικού σταθμού και να υποχρεωθεί να του καταβάλει την αποζημίωση που προβλέπει το εργατικό Δίκαιο», περιέγραψε ο κύριος Αγαπηνός.

«Ο κύριος Κουρδής έχει μία προϋπηρεσία από το 1994, που του την έχει αναγνωρίσει ο ΣΚΑΪ. Σε ό,τι αφορά την κυρία Ρέβη, έχει αποστείλει σχετικές εξώδικες δηλώσεις και έχει δηλώσει πως από δω κι εμπρός δεν μπορεί να προσέρχεται στον σταθμό, μέχρι τουλάχιστον αυτός να ανταποκριθεί στις συμβατικές του δεσμεύσεις και προσφεύγει και εκείνη στα δικαστήρια.

Πλέον η Δικαιοσύνη θα έχει τον λόγο. Στα δικαστήρια θα φανεί αν η θέση του ΣΚΑΪ (σ.σ για το μπλοκάκι) είναι νόμιμη και δυνατή», υπογράμμισε ο δικηγόρος των δύο δημοσιογράφων στον αέρα του ΟΡΕΝ και τη δημοσιογράφο, Βάσω Μητρομάρα.