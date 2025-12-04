Παρά τη συνεχιζόμενη βροχόπτωση και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Ηλείας προχώρησαν, σε δυναμική κινητοποίηση. Η δράση τους έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει κλειστή αυτή την ώρα η Εθνική Οδός Πατρών – Πύργου.

Η κινητοποίηση των αγροτών ξεκίνησε νωρίτερα, όταν αγρότες της Κάτω Αχαΐας επιχείρησαν να προσεγγίσουν με τα τρακτέρ τους τον χώρο όπου πραγματοποιούνταν τα εγκαίνια του νέου αυτοκινητοδρόμου.

Οι αγρότες αντιμετώπισαν μπλόκα της αστυνομίας στην βιομηχανική περιοχή Πατρών, η οποία ανέκοψε την πορεία των τρακτέρ. Το βράδυ, οι αγροτοκτηνοτρόφοι δοκίμασαν να ανέβουν εκ νέου στον νέο αυτοκινητόδρομο, αλλά και πάλι εμποδίστηκαν από τις δυνάμεις της Αστυνομίας.

Τελικά, πριν από λίγο, οι αγρότες κατάφεραν να κλείσουν την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, επιτυγχάνοντας τον στόχο τους.