Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Γουινέας «εξουδετέρωσαν» χθες Σάββατο ομάδα ενόπλων «με ανατρεπτικές προθέσεις» που αντιπροσώπευε «απειλή για την εθνική ασφάλεια» σε προάστιο της πρωτεύουσας Κονακρί, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες για τις προεδρικές εκλογές.

Στις εκλογές συμμετέχουν εννέα υποψήφιοι, με αδιαφιλονίκητο φαβορί τον επικεφαλής της χούντας που κυβερνά τη χώρα, τον στρατηγό Μαμαντί Ντουμπουγιά. Η διεξαγωγή εκλογών σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της τετραετούς μεταβατικής περιόδου μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του Σεπτεμβρίου 2021 σε αυτήν την δυτικοαφρικανική χώρα, η οποία κυβερνάται εδώ και δεκαετίες από δικτατορικά καθεστώτα.

«Στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ύστερα από αξιόπιστες πληροφορίες, οι υπηρεσίες ασφαλείας διεξήγαγαν στοχευμένη επιχείρηση σε συγκρότημα, σε προάστιο του Κονακρί, όπου βρισκόταν ομάδα ενόπλων», σύμφωνα με την ενημέρωση από τις αρχές της Γουινέας. «Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη εξουδετέρωση της ομάδας και τη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων ύστερα από σφοδρή ανταλλαγή πυρών», αναφέρει η ανακοίνωση, χωρίς να παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις. Σε εξέλιξη είναι δικαστική έρευνα «προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να καταλογιστούν ευθύνες», συμπληρώνεται.

Κάτοικοι δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου σημειώθηκαν πυροβολισμοί στη Σονφονιά, μια συνοικία που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας. Ειδικότερα, ανέφεραν πυροβολισμούς σε ένα υπό κατασκευή τζαμί και μια κατοικία, περιγράφοντας τρύπες από σφαίρες στις προσόψεις των δυο κτιρίων και «ίχνη αίματος» στη γύρω περιοχή.

Το επεισόδιο σημειώθηκε την παραμονή των προεδρικών εκλογών στη Γουινέα, στις οποίες είναι υποψήφιος ο ηγέτης της χούντας Μαμαντί Ντουμπουγιά, παρά την αρχική του δέσμευση πως δεν σκόπευε να διεκδικήσει την προεδρία. Θεωρείται αδιαφιλονίκητο φαβορί, αφού οι αντίπαλοί του είναι σχετικά άγνωστοι και ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης έχουν αποκλειστεί από τη διαδικασία.

Το στρατιωτικό καθεστώς έχει περιορίσει τις ατομικές ελευθερίες και έχει απαγορεύσει τις διαδηλώσεις από το 2022. Πολλά στελέχη της αντιπολίτευσης έχουν συλληφθεί, προσαχθεί σε δίκη ή έχουν εξαναγκαστεί σε εξορία.

Από την ανεξαρτησία της το 1958, στην ιστορία της Γουινέας δεσπόζουν στρατιωτικά και αυταρχικά καθεστώτα. Παρά τον ορυκτό πλούτο της, περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2024.