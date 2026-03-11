Ένας μαθητής λυκείου από τη Τζόρτζια των ΗΠΑ που κατηγορείται ότι παρέσυρε και σκότωσε τον καθηγητή του με αυτοκίνητο σε φάρσα που πήγε στραβά εξέφρασε τη «βαθιά του λύπη» και δεσμεύτηκε να τιμήσει τη μνήμη του αγαπητού εκπαιδευτικού μετά την τραγωδία.

Ο Τζέιντεν Γουάλας, 18χρονος μαθητής στο λύκειο Νορθ Χολ Κάουντι, αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών, ανάμεσά τους ανθρωποκτονία από αμέλεια με όχημα πρώτου βαθμού, αφού ο καθηγητής μαθηματικών Τζέισον Χιουζ, 40 ετών, γλίστρησε έξω από το σπίτι του και παρασύρθηκε θανάσιμα στις 6 Μαρτίου, όπως σημειώνει η New York Post.

Georgia teen charged with killing high school teacher Jason Hughes in prank gone wrong breaks silence https://t.co/PMuXAnzRa6 pic.twitter.com/sgmCtvzVhZ — New York Post (@nypost) March 11, 2026

«Είμαστε μια οικογένεια γεμάτη τύψεις και θλίψη για μια τόσο τεράστια απώλεια στην κοινότητα του Νορθ Χολ. Ο Τζέισον Χιουζ σήμαινε τα πάντα για τον γιο μας, τον Τζέι», ανέφερε η οικογένεια του Τζέιντεν Γουάλας σε δήλωση, σύμφωνα με το 11Alive την Τρίτη.

«Αφιέρωσε χρόνο στον Τζέι και του πρόσφερε την αγάπη του, αφήνοντας μια μόνιμη επίδραση στη ζωή του. Μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά μας, ο Τζέι εκφράζει τη βαθύτερη λύπη του και τη πιο ειλικρινή συγγνώμη του προς την οικογένεια του Τζέισον Χιουζ».

Ο Τζέιντεν Γουάλας, που αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για παράνομη είσοδο σε ξένη ιδιοκτησία, ρίψη απορριμμάτων και επικίνδυνη οδήγηση, μίλησε προσωπικά για τον θάνατο του προπονητή γκολφ του λυκείου. «Δεσμεύομαι να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου με τρόπο που θα τιμά τη μνήμη του προπονητή Χιουζ, ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ», ανέφερε ο έφηβος στη δήλωσή του.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Ο Τζέισον Χιουζ περίμενε έξω από το σπίτι του στο Γκέινσβιλ της Τζόρτζια για να «πιάσει» τον Γουάλας και τους φίλους του να τυλίγουν την ιδιοκτησία του με χαρτί υγείας, στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης «μάχης φαρσών» που αποτελούσε παράδοση στο σχολείο.

Το σπίτι του καθηγητή ήταν προφανής στόχος, καθώς σύμφωνα με τους κανόνες της περσινής χρονιάς τα σπίτια καθηγητών άξιζαν δύο βαθμούς και τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του ήταν καθηγητές στο λύκειο Νορθ Χολ.

Αφού «έπιασε» τους μαθητές που έκαναν τη φάρσα, ο Τζέισον Χιουζ άρχισε να τους κυνηγά, όμως γλίστρησε λόγω της βροχής και έπεσε στον δρόμο. Τότε παρασύρθηκε από το αγροτικό όχημα του Γουάλας, την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να φύγει, σύμφωνα με τη New York Post.

Οι πέντε έφηβοι προσπάθησαν να δώσουν πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο καθηγητή μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Ο Τζέισον Χιουζ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Η σύζυγος του καθηγητή ζητά να αποσυρθούν οι κατηγορίες

Η σύζυγός του, Λόρα Χιουζ, έχει ζητήσει να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον των εφήβων.

«Πρόκειται για μια τρομερή τραγωδία και η οικογένειά μας είναι αποφασισμένη να αποτρέψει μια δεύτερη τραγωδία που θα καταστρέψει τις ζωές αυτών των μαθητών. Αυτό θα ήταν αντίθετο με την αφοσίωση που είχε ο Τζέισον σε όλη του τη ζωή να επενδύει στις ζωές αυτών των παιδιών», δήλωσε η συντετριμμένη χήρα.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγες ώρες αφότου οι υπεύθυνοι του σχολείου είχαν καλέσει τους μαθητές να σταματήσουν την ετήσια παράδοση, καθώς σε προηγούμενα χρόνια κάποιοι είχαν φτάσει «πολύ μακριά».

Ο Τζέιντεν Γουάλας συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Χολ, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1.950 δολαρίων. Οι υπόλοιποι έφηβοι, οι 18χρονοι Ελάιτζα Όουενς, Έιντεν Χακς, Άνα Κάθριν Λούκε και Αριάνα Κρουζ, συνελήφθησαν έξω από το σπίτι του καθηγητή και κατηγορούνται για παράνομη είσοδο σε ξένη ιδιοκτησία και ρίψη απορριμμάτων.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Χολ, Λι Ντάρα, δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον των εφήβων, σημειώνοντας ότι ασκήθηκαν χωρίς να ενημερωθεί το γραφείο του. «Μίλησα τηλεφωνικά με την οικογένεια και σύντομα θα συναντηθούμε από κοντά. Το αίτημά τους να αποσυρθούν οι κατηγορίες θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Η αστυνομία δεν συμβουλεύτηκε το γραφείο μου πριν απαγγελθούν αυτές οι κατηγορίες. Θα εξετάσω τα στοιχεία όπως οφείλω και σύντομα θα λάβω απόφαση», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο WSB-TV.

Ο Τζέισον Χιουζ αφήνει πίσω τη σύζυγό του και τους δύο μικρούς γιους τους. Μέλη της κοινότητας έχουν κινητοποιηθεί για να στηρίξουν την οικογένεια, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 450.000 δολάρια μέσω μιας καμπάνιας GoFundMe, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τα μελλοντικά πανεπιστημιακά έξοδα των γιων του Χιουζ.