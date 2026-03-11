Ο Μπαμ Αντεμπάγιο πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές επιθετικές εμφανίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στο NBA, σημειώνοντας 83 πόντους σε ένα και μόνο παιχνίδι και περνώντας στη δεύτερη θέση των κορυφαίων ατομικών επιδόσεων στην ιστορία της λίγκας.

Ο σέντερ των Μαϊάμι Χιτ ήταν ασταμάτητος απέναντι στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, γράφοντας το όνομά του δίπλα σε μερικούς από τους μεγαλύτερους θρύλους του αθλήματος. Με την απίστευτη αυτή συγκομιδή ξεπέρασε τους 81 πόντους που είχε σημειώσει ο Κόμπι Μπράιαντ το 2006 σε αγώνα των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Τορόντο Ράπτορς και πλέον βρίσκεται μόνο πίσω από το μυθικό ρεκόρ των 100 πόντων του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν από το 1962.

Ο Αντεμπάγιο έμεινε στο παρκέ για 42 λεπτά και ολοκλήρωσε την απίστευτη βραδιά του με 13/21 δίποντα, 7/22 τρίποντα και 36/43 βολές. Παράλληλα πρόσθεσε 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες, έχοντας επίσης 5 λάθη.

Η κυριαρχία του ήταν τόσο μεγάλη που επισκίασε ολόκληρη την ομάδα των Χιτ, η οποία σημείωσε συνολικά 67 πόντους. Πρώτος σκόρερ από τους υπόλοιπους ήταν ο Σιμόνε Φοντέκιο με 18 πόντους και 3/4 τρίποντα.

Ο Αντεμπάγιο κατέρριψε ρεκόρ και από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Με τις 43 εκτελέσεις που είχε στο παιχνίδι ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 39 που κατείχε ο Ντουάιτ Χάουαρντ, ενώ παράλληλα σημείωσε και νέο ρεκόρ εύστοχων βολών. Μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης, το σχετικό ρεκόρ μοιράζονταν ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και ο Έιντριαν Ντάντλεϊ με 28 εύστοχες βολές σε ένα παιχνίδι.

Τα δωδεκάλεπτα της αναμέτρησης: 40-29, 76-62, 113-97, 150-129.