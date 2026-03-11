Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 11/3 η κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού, Χρήστου Βαλαβανίδη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έδινε τη δική του μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή 6/3.

«Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη την Τετάρτη στις 12:30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Δημοσιεύω αυτήν τη φωτογραφία από την περίοδο της μεγάλης κρίσης του κορονοϊού, τότε που ο Χρήστος μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο, Ασπασία Κράλλη, έφερναν καρβέλια ψωμί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ για να τα μοιράσουμε σε ηθοποιούς, ψωμί που ζύμωναν και έψηναν οι ίδιοι στο σπίτι τους. Καλό σου ταξίδι, Χρήστο μας…», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.