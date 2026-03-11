Ο πολιτικός σχηματισμός «Προοδευτική Βουλγαρία», του οποίου ηγείται ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, προηγείται με μεγάλη διαφορά έναντι των αντιπάλων του, ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στη Βουλγαρία στις 19 Απριλίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας «Gallup International Balkan», την οποία προβάλλουν βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, ο πολιτικός σχηματισμός υπό τον Ρούμεν Ράντεφ συγκεντρώνει ποσοστό 29,8% στην πρόθεση ψήφου, ενώ το μέχρι πρότινος κυβερνών κόμμα GERB (κεντροδεξιά) του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ συγκεντρώνει ποσοστό 19,6%.

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό που συγκεντρώνει ο σχηματισμός υπό τον Ρούμεν Ράντεφ δεν του επιτρέπει τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης και θα χρειαστεί να συμμαχήσει με άλλα κόμματα για τον σκοπό αυτό.

Στην τρίτη θέση με ποσοστό 11% έρχεται, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο αντιπολιτευόμενος κεντρώος συνασπισμός «Συνεχίζουμε τις Αλλαγές – Δημοκρατική Βουλγαρία» και ακολουθεί το «Κίνημα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών-Νέα Αρχή» του αμφιλεγόμενου μεγαλοεπιχειρηματία Ντελιάν Πεέφσκι με ποσοστό 10,9%.

Την πέμπτη θέση, με ποσοστό 6%, καταλαμβάνει το υπερεθνικιστικό και φιλορωσικό κόμμα «Αναβίωση» του Κονσταντίν Κονσταντίνοφ.

Κανένα από τα άλλα κόμματα δεν ξεπερνά το όριο του 4% που απαιτείται για την είσοδό τους στη Βουλή.

Το 51% των Βούλγαρων ψηφοφόρων δήλωσε πως θα προσέλθει στις κάλπες για τις πρόωρες αυτές βουλευτικές εκλογές.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη με τη μέθοδο της κάλπης, μεταξύ 10 και 28 Φεβρουαρίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 800 ερωτηθέντων.

Ο Ρούμεν Ράντεφ υπέβαλε την παραίτησή του από το προεδρικό αξίωμα της Βουλγαρίας στις 19 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, πυροδοτώντας εικασίες που τον έφεραν να σχηματίζει δικό του πολιτικό σχηματισμό, μετά και την παραίτηση της κυβέρνησης υπό τον πρωθυπουργό Ρόζεν Ζελιάζκοφ (GERB) τον Δεκέμβριο του 2022, στον απόηχο μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων για εκτεταμένη διαφθορά στη χώρα.

Η θητεία του Ράντεφ στο αξίωμα του Προέδρου της Βουλγαρίας θα έληγε υπό κανονικές συνθήκες τον Ιανουάριο του 2027. Τον Ράντεφ διαδέχτηκε στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βουλγαρίας, Ιλιάνα Γιότοβα.

Ο 62χρονος Ράντεφ, πρώην αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας της Βουλγαρίας, έχει εκφράσει συχνά επιφυλάξεις για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας της Δύσης προς την Ουκρανία.

Στη Βουλγαρία θα διεξαχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 19 Απριλίου – οι όγδοες τα τελευταία πέντε χρόνια. Η Βουλγαρία, που εντάχθηκε στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με παρατεταμένη πολιτική αστάθεια, με τα κόμματα να μην καταφέρνουν να σχηματίσουν σταθερό κυβερνητικό συνασπισμό σε ένα κατακερματισμένο Κοινοβούλιο.