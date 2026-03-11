Με ειδήσεις και υψηλή συμμετοχή ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του συνεδρίου Athens Alitheia Forum, που πραγματοποιείται για πρώτη χρονιά από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, υπό τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

Οι εργασίες του Φόρουμ συνεχίζονται και σήμερα Τετάρτη, 11 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο InterContinental Athenaeum Athens, το κλείσιμο των οποίων θα κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι ειδήσεις του συνεδρίου

Το «παρών» χθες έδωσαν, μεταξύ άλλων, υπουργοί, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, συγγραφείς, καλλιτέχνες, αλλά και φοιτητές και μαθητές, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους.

«Το Athens Alitheia Forum φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο, θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος, για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του Τύπου. Όχι της ελευθερίας που επικαλούνται όσοι διακινούν στρεβλές ειδήσεις, όχι της ελευθερίας που διατείνεται ως άλλοθι από εκείνους που συνειδητά διαδίδουν ψέματα, αλλά της πραγματικής ελευθερίας, της ελευθερίας της κριτικής σκέψης, της τεκμηριωμένης άποψης και της πολιτισμένης διαφωνίας» υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την εναρκτήρια ομιλία του, καλωσορίζοντας τους συνέδρους.

Εκτός όμως από το θέμα και τα συμπεράσματα που βγαίνουν, το συνέδριο έβγαλε και ειδήσεις:

Αλλάζει ο κανονισμός της Βουλής

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αναφέρθηκε στην επικείμενη αλλαγή του κανονισμού της Βουλής: «Έκανα την πρώτη ουσιαστική παρέμβαση που αφορούσε την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δηλαδή τον “κόφτη”. Θα πάρουν επιστολή και οι 300 βουλευτές να πουν την άποψή τους. Θα κωδικοποιηθούν οι προτάσεις. Θα παραδοθούν στο επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής όπου προΐσταται ένας εμβληματικός καθηγητής συνταγματολόγος ο Κώστας ο Μαυριάς και θα κάνει την πρόταση, γιατί θέλω να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Οι πειθαρχικές ποινές, γιατί εγώ αυτό είπα, η κοινοβουλευτική συμπεριφορά, δηλαδή παραδείγματος χάριν στην εξεταστική τα είδατε, αλλά έχετε ευθύνη και εσείς διότι τα “γαλλικά” που ανταλλάσσουμε μέσα στη Βουλή γίνονται πρώτη είδηση στα δελτία των καναλιών σας… Ναι, θα αυστηροποιηθούν τα μέτρα. Είναι αστείο η αυστηρότερη ποινή να είναι μισός μισθός» τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Από την 1η Απριλίου το Global Media Center

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανακοίνωσε πως από την 1η Απριλίου θα λειτουργήσει στο υπουργείο Εξωτερικών μια νέα πλατφόρμα, πάρα πολύ εξειδικευμένη, το Global Media Center, το οποίο θα έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση όλων των ειδήσεων από οποιοδήποτε μέσο, από οποιονδήποτε φορέα.

Όπως εξήγησε ο υπουργός «το Global Media Center θα αφορά την Ελλάδα, θα προβαίνει σε μια αποκάθαρση της είδησης αυτής, έτσι ώστε να γνωρίζουμε την προέλευση και την ακεραιότητα της είδησης, να υπάρχει επεξεργασία και μια άμεση αντίδραση, μέσω της δημόσιας διπλωματίας. Είναι ένα έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σε λίγες ημέρες θα δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να γνωρίζει, πρώτον, ποιες ειδήσεις κυκλοφορούν, δεύτερον, το επίπεδο ακεραιότητας και τρίτον, τις συνιστώμενες δράσεις για την αντίδραση απέναντι σε αυτό».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, συνομιλώντας με μαθητές επισήμανε ότι η ζωή δεν είναι το να σκρολάρουμε με τον αντίχειρα παθητικά βλέποντας ότι μας σερβίρουν και ότι τα παιδιά κινούνται σε ένα αρρύθμιστο και χωρίς φραγμούς ψηφιακό περιβάλλον. «Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με την παιδική ψυχολογία και μπορούν να μας πουν περισσότερα για το ποιοι πρέπει να είναι αυτοί οι φραγμοί και τα όρια. Όμως παράλληλα μαζί με τις πλατφόρμες που μπορούν να έχουν, θεωρώ, την εικόνα της πραγματικής ηλικίας, εμείς είμαστε εκεί με το Kids Wallet και με κάθε τέτοια λύση επιβεβαίωσης της ηλικίας για να βοηθήσουμε τα παιδιά σταδιακά να μπουν στον πραγματικό αναλογικό αλλά και ψηφιακό κόσμο».

Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πάνελ έδωσαν μάλιστα το έναυσμα του debate για την απαγόρευση των social media στους ανήλικους.

Αφού ο μεν 15χρονος Άγγελος είπε πως αυτό θα γυρίσει boomerang, ενώ η 16χρονη Δήμητρα είπε πως πιστεύει στην καθολική απαγόρευση των social για τα παιδιά κάτω των 15 ετών και σε περιορισμούς στα παιδιά μέχρι να ενηλικιωθούν.

Το συνέδριο όμως είχε και ωραίες ιστορίες όπως αυτή που διηγήθηκε ο καλλιτέχνης Γιάννης Ζουγανέλης: «Το 1984, τη δεύτερη χρονιά της θητείας της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ο αλησμόνητος και εξαιρετικός και ευγενής συγγραφεύς και μέγας, ο Μποστ, έκανε την επιθεώρηση: “Κάνε το ΠΑΣΟΚ σου παξιμάδι”. Ήταν ο Μητσοτάκης, η Μαρίκα. Εγώ, εκτός του ρόλου που είχα επί σκηνής, είχα και ένα ρόλο πίσω απ’ όπου έπαιζα και πιάνο και άκουγα τον Μητσοτάκη και έλεγε, “Μαρίκα τι εννοεί;” σε όλη την παράσταση. Έρχεται λοιπόν, ευγενής άνθρωπος, να μας συγχαρεί στο τέλος και επειδή εγώ είχα και ένα έτσι τολμηρό νούμερο, απ’ όπου έκανα κριτική στον Παπανδρέου για τον τρόπο που κυβερνούσε, όχι δικιά μου κριτική -ερμήνευα το κείμενα το Μποστ-, ακούστε τι είναι ο έξυπνος πολιτικός. Έρχεται και μου λέει, “κύριε Ζουγανέλη, ωραία όλα αυτά, αλλά πείτε κάτι για εμάς”. Αυτός είναι ο έξυπνος πολιτικός».

Στο θέμα της σάτιρας στάθηκαν και ο δημοσιογράφος Μάνος Βουλαρίνος και ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης λέγοντας πως τα όρια τα βάζει εκείνος που σατιρίζει και ανέφερε πως «το εύκολο είναι να κοροϊδέψεις έναν πολιτικό και πολύ ευχάριστο είναι πραγματικά, εκτός αν είσαι πολιτικός. Το λίγο πιο δύσκολο είναι να αρχίσεις να κοροϊδεύεις αυτά που έχει στο μυαλό του το κοινό σου. Αυτό είναι και πολύ πιο ενδιαφέρον σίγουρα. Δηλαδή τα στερεότυπα και αυτά. Και να μην τα κολακεύεις. Αυτό είναι το πιο ωραίο κομμάτι της δουλειάς», με τον συγγραφέα Χρήστο Χωμενίδη να σχολιάζει:

«Γιατί λέμε ότι η χρυσή εποχή του Λάκη Λαζόπουλου που ήταν οι Μήτσοι, διότι στους Μήτσους ακριβώς έκανε κοινωνική σάτιρα» ενώ πρόσθεσε ότι «τώρα κάνει κάτι το οποίο ονομάζει σάτιρα αλλά δεν είναι σάτιρα, κατά την γνώμη μου πάντα» χρησιμοποιώντας τη φράση «ξέπεσε».