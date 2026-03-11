Θετικές εμφανίζονται οι προοπτικές για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καθώς αρκετές επιχειρήσεις σχεδιάζουν να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους τους επόμενους μήνες. Παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλοί κλάδοι, οι εργοδότες φαίνεται να διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της απασχόλησης.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται στη νέα Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης του ManpowerGroup, στην οποία συμμετείχαν 529 Έλληνες εργοδότες από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δείκτης Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης (Net Employment Outlook – NEO) για την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2026 διαμορφώνεται στις 20 μονάδες. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σε ό,τι αφορά τα σχέδια των επιχειρήσεων για το προσεχές διάστημα, περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες δηλώνουν ότι δεν προγραμματίζουν αλλαγές στο προσωπικό τους. Συγκεκριμένα, το 55% αναφέρει ότι θα διατηρήσει σταθερό τον αριθμό εργαζομένων. Παράλληλα, το 32% σχεδιάζει να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις κατά το διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, ενισχύοντας τις ομάδες εργασίας του.

Αντίθετα, ένα μικρότερο ποσοστό εργοδοτών εμφανίζεται πιο επιφυλακτικό. Το 9% εκτιμά ότι ενδέχεται να μειώσει το προσωπικό του, ενώ ένα ακόμη 4% δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα υπάρξουν αλλαγές στα επίπεδα στελέχωσης της επιχείρησής του το επόμενο τρίμηνο.

Σε επίπεδο κλάδων, τα πιο ισχυρά σχέδια προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και των Ασφαλειών, ο οποίος εμφανίζει τις πιο δυναμικές προοπτικές απασχόλησης. Ακολουθούν οι τομείς της Τεχνολογίας, των Μέσων και των Τηλεπικοινωνιών, καθώς και της Βιομηχανίας, όπου επίσης παρατηρείται σημαντική ζήτηση για νέο προσωπικό.

Συνολικά, οι προοπτικές για ενίσχυση της απασχόλησης καταγράφονται στους περισσότερους τομείς της οικονομίας. Από τους εννέα βασικούς κλάδους που εξετάζει η έρευνα, οι οκτώ εμφανίζουν θετικό πρόσημο όσον αφορά τις προθέσεις προσλήψεων. Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος των Κοινωφελών Υπηρεσιών και των Φυσικών Πόρων, όπου οι εργοδότες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί και εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρξει περιορισμός των θέσεων εργασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία του κλάδου Εμπορίου και Logistics, ο οποίος φαίνεται να ανακάμπτει δυναμικά. Οι προοπτικές απασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα επιστρέφουν στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από αρκετά χρόνια, καταγράφοντας τις ισχυρότερες επιδόσεις των τελευταίων έξι ετών.

Όσον αφορά τους λόγους που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους, η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα. Παράλληλα, αρκετές επιχειρήσεις προχωρούν σε προσλήψεις για να καλύψουν κενά που δημιουργήθηκαν από αποχωρήσεις εργαζομένων, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η τεχνολογική εξέλιξη, η οποία δημιουργεί ανάγκη για νέες δεξιότητες και εξειδικευμένους ρόλους.

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις που εξετάζουν το ενδεχόμενο μείωσης προσωπικού αποδίδουν την απόφασή τους κυρίως σε οικονομικές πιέσεις, οργανωτικές αλλαγές ή στην αδυναμία άμεσης αντικατάστασης εργαζομένων που αποχώρησαν.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης καταγράφονται στην Αττική, ενώ θετικές παραμένουν οι προσδοκίες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων εμφανίζονται διατεθειμένα να προχωρήσουν σε ενίσχυση του προσωπικού τους, με τις μεσαίες και τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις να παρουσιάζουν ιδιαίτερα δυναμικά σχέδια προσλήψεων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο διευθύνων σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας, Χαράλαμπος Καζαντζίδης, επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως η βιομηχανία και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Παράλληλα, τονίζει ότι η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλές επιχειρήσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων κατάρτισης για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας.