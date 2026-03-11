Σοβαρά τεχνικά προβλήματα φαίνεται να αντιμετωπίζει σήμερα, Τετάρτη, 11/03, το Instagram, καθώς χιλιάδες χρήστες από όλο τον κόσμο αναφέρουν ότι είναι αδύνατον να στείλουν μηνύματα μέσω της εφαρμογής της Meta.

Το πρόβλημα φαίνεται να ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες και συνεχίζει να καταγράφεται σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το Downdetector, την πλατφόρμα που παρέχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση λειτουργίας διαφόρων ιστοσελίδων.

Στην κορύφωση του προβλήματος, περισσότεροι από 12.000 χρήστες ανέφεραν τεχνικές δυσκολίες, με σχεδόν τα τρία τέταρτα των παραπόνων να προέρχονται από χρήστες της εφαρμογής Instagram για κινητά τηλέφωνα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα independent.