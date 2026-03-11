Σε θετικό έδαφος κινήθηκαν οι διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες και το πετρέλαιο διατηρήθηκε κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, μετά από μια αναφορά σχετικά με την προτεινόμενη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου για την ελάφρυνση των υψηλότερων τιμών ενέργειας.

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημείωσε άνοδο 1,9%, καταγράφοντας κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Καταλύτης της ανόδου αποτέλεσε το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προτείνει τη μεγαλύτερη αποδέσμευση αποθεμάτων αργού στην ιστορία του. Παράλληλα, τα futures των αμερικανικών δεικτών ενισχύθηκαν κατά 0,5%, ενώ το Brent υποχώρησε κατά 1% την Τετάρτη, επιχειρώντας να ισορροπήσει μετά την «κατακόρυφη» πτώση της τάξεως του 11% που σημείωσε στην προηγούμενη συνεδρίαση.

«Επιφυλακτικές παραμένουν οι αγορές»

«Οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή», σχολιάζει ο Khoon Goh, επικεφαλής έρευνας για την Ασία στην Australia & New Zealand Banking Group. «Ως εκ τούτου, κάθε είδηση για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων -είτε από τον IEA, είτε από τις ΗΠΑ ή τους G7- προσφέρει μια ανάσα βραχυπρόθεσμης ανακούφισης».

Η μεταβλητότητα παραμένει υψηλή, καθώς το πετρέλαιο υπέστη την Τρίτη τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων τεσσάρων ετών, στον απόηχο των αντιφατικών μηνυμάτων από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο σύρραξης με το Ιράν.

Ποιος θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τις αγορές

Το κλίμα επιβαρύνθηκε, σύμφωνα με το Bloomberg, από ένα επικοινωνιακό ατόπημα: ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Chris Wright, ανήρτησε και στη συνέχεια διέγραψε μήνυμα που υποστήριζε ότι το Αμερικανικό Ναυτικό συνόδευσε δεξαμενόπλοιο μέσα από τα Στενά του Ορμούζ, ισχυρισμό τον οποίο ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε αργότερα να διαψεύσει, παραδεχόμενος ότι καμία τέτοια επιχείρηση δεν έλαβε χώρα.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα του χωρίς σημάδια εκτόνωσης. Ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην προχωρήσει στην τοποθέτηση ναρκών στο κρίσιμο ενεργειακό πέρασμα, μετά από αναφορές που έκαναν λόγο για προετοιμασία ή ήδη έναρξη τέτοιων ενεργειών.

«Παρά την ικανοποίηση των traders για την υποχώρηση των τιμών, το γεωπολιτικό υπόβαθρο παραμένει ασταθές», επισημαίνει ο Fawad Razaqzada της Forex.com. «Τελικά, ο καθοριστικός παράγοντας για τις αγορές θα είναι το κατά πόσον οι ενεργειακές προμήθειες από την περιοχή θα επιστρέψουν στους κανονικούς ρυθμούς τους».