Ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, επελέγη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός, πρόκειται για βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», αναφέρει συγκεκριμένα η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός πρότεινε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, με επιστολή που απέστειλε στην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η πρόταση έγινε με αφορμή τη δημιουργία του νέου ευρωπαϊκού θεσμού, ο οποίος τιμά προσωπικότητες που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των αξιών της Ευρώπης. Η Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε την Τρίτη τα πρώτα πρόσωπα που θα τιμηθούν, με τον Έλληνα σούπερ σταρ του NBA να βρίσκεται ανάμεσα στους 20 πρώτους αποδέκτες της διάκρισης.

Η επίσημη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τις 18 έως τις 21 Μαΐου.