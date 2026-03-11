Ένα απίστευτο σκηνικό συνέβη στο MasterChef όταν ο Ανδρέας στην προσπάθειά του να μπει γρήγορα στην κουζίνα του διαγωνισμού, κατέληξε να σπάσει την τζαμαρία της πόρτας.

«Πάμε να ξεκινήσουμε, βγαίνει η κόρνα και μπαίνει, φίλε, το pitbull μέσα κι ακούμε ένα μπαμ. Γυρνάω και βλέπω σπασμένο τζάμι», σχολίασε ο Τάσος περιγράφοντας το σκηνικό στο πλατό του ριάλιτι μαγειρικής.

«Ήρθα με πολλή δύναμη. Κατάλαβα ότι η πόρτα δεν είναι τόσο σκληρή όσο εγώ. Θα προσπαθήσω τις επόμενες φορές να μπω λίγο πιο ήρεμος μέσα στην κουζίνα», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Ανδρέας και ζήτησε συγγνώμη από τους κριτές.