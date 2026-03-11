Ο ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μίλησε για την πυρηνική ενέργεια και για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού πως η Ελλάδα θα εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο Παρίσι, όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο, δήλωσε πως η Ελλάδα θα συστήσει υπουργική επιτροπή που θα εξετάσει την ανάπτυξη μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», εξήγησε τι ακριβώς σημαίνει πυρηνικός αντιδραστήρας.

«Οι νέας τεχνολογίας πυρηνικοί αντιδραστήρες, οι SMR, που είπε και ο κύριος πρωθυπουργός χθες, είναι νέας φιλοσοφίας. Είναι μικροί αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες. Έχουν μια νέα φιλοσοφία στα συστήματα ασφαλείας που δεν χρειάζεται να ενεργοποιηθεί από κάποιον άνθρωπο, αλλά έχουν παθητικά συστήματα ασφαλείας, που σημαίνει ότι αν συμβεί μια ανωμαλία χωρίς την παρέμβαση του τεχνικού του προσωπικού συντήρησης, μπορούν να κλείσουν. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι μικρής ισχύος, έχουν μικρότερες πιέσεις. Δεν είναι όπως είναι οι συμβατικοί πυρηνικοί αντιδραστήρες. Δεν είναι επικίνδυνοι. Είναι μονοκέλυφο, το παίρνεις και το μετακινείς χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι και διαχειρίσιμα τα πυρηνικά απόβλητα, διότι καίνε πάλι το πυρηνικό απόβλητο. Γίνεται, ας το πούμε, μια επανατροφοδότηση. Γενικώς, νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Ήδη έχουμε καθυστερήσει. Σκεφτείτε ότι εάν η Ελλάδα αποκτήσει. Δεν τα έχει κανένας. Τώρα θα έρθουν στην Ευρώπη».