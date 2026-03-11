Το νησί Χαργκ Άιλαντ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, θεωρείται ένας από τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς στόχους της χώρας. Παρά τη συνεχιζόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών για 12η μέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο βασικός αυτός τερματικός σταθμός εξαγωγών παραμένει μέχρι στιγμής ανέπαφος.

Σύμφωνα με ειδικούς, μια πιθανή επίθεση ή ακόμα και κατάληψη της εγκατάστασης από αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη άνοδο των ήδη αυξημένων τιμών πετρελαίου, καθώς μια τέτοια ενέργεια θα έθετε εκτός λειτουργίας το σύνολο των ημερήσιων εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν. Ο Νιλ Κουίλιαμ, αναλυτής του think tank Τσάταμ Χάουζ, εκτίμησε ότι μια επίθεση στο νησί θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου ακόμα υψηλότερα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μπορεί να δούμε την τιμή των 120 δολαρίων το βαρέλι που καταγράφηκε τη Δευτέρα να φτάνει στα 150, αν δεχτεί επίθεση το Χαργκ. Είναι υπερβολικά σημαντικό για τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές».

Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήξει περίπου 5.000 στόχους στο Ιράν και γύρω από αυτό, έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει να βομβαρδίσουν την πετρελαϊκή υποδομή της χώρας. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σχεδόν 20 δολάρια ανά βαρέλι υψηλότερες, καθώς ο φόβος αντιποίνων από το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα πετρελαιοφόρων.

Το Σάββατο, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε δύο διυλιστήρια πετρελαίου και δύο αποθήκες, βυθίζοντας την Τεχεράνη σε αυτό που ορισμένοι κάτοικοι περιέγραψαν ως «αποκαλυπτικό» σκοτάδι, καθώς πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε την πρωτεύουσα. Από τότε, πάντως, δεν έχουν καταγραφεί νέες επιθέσεις.

Το κοραλλιογενές νησί

Το Χαργκ Άιλαντ είναι ένα κοραλλιογενές νησί μήκους περίπου πέντε μιλίων στον Περσικό Κόλπο, σε απόσταση περίπου 27 μιλίων από την ηπειρωτική χώρα. Εκεί καταλήγουν οι αγωγοί που μεταφέρουν πετρέλαιο από τα κοιτάσματα στο κέντρο και τη δυτική πλευρά του Ιράν. Το νησί δημιουργήθηκε αρχικά από την αμερικανική πετρελαϊκή κοινοπραξία Αμόκο, αλλά καταλήφθηκε από το Ιράν κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1979.

Το μεγαλύτερο μέρος των ακτών του Ιράν είναι λασπώδες και πολύ ρηχό για τα τεράστια πετρελαιοφόρα που χρησιμοποιεί η πετρελαϊκή βιομηχανία. Αντίθετα, το Χαργκ Άιλαντ βρίσκεται αρκετά κοντά σε βαθιά νερά, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για φόρτωση. Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν μεγάλες προβλήτες φόρτωσης που εκτείνονται από την ανατολική ακτή του νησιού.

Κανονικά, από το Χαργκ Άιλαντ διακινούνται 1,3 έως 1,6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, σύμφωνα με τον Guardian. Ωστόσο, σύμφωνα με την επενδυτική τράπεζα Τζέι Πι Μόργκαν, το Ιράν αύξησε τις ποσότητες σε περίπου 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στα μέσα Φεβρουαρίου, προετοιμαζόμενο για ενδεχόμενη επίθεση υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τράπεζα ανέφερε επίσης ότι περίπου 18 εκατομμύρια βαρέλια αποθηκεύονται στο νησί ως εφεδρεία.

Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον στον Λευκό Οίκο για το νησί, συμπεριλαμβανομένης μιας σύντομης αναφοράς σε δημοσίευμα του Axios το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο αξιωματούχοι εξέτασαν ακόμη και το ενδεχόμενο «κατάληψης του Χαργκ». Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επίθεσης στο Ιράν με χερσαίες δυνάμεις, αν και δεν υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Ο Μάικλ Ρούμπιν, πρώην ανώτερος σύμβουλος του Πενταγώνου για το Ιράν και το Ιράκ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζορτζ Ουόκερ Μπους, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι συζήτησε την ιδέα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει τρόπο οικονομικής παράλυσης του ιρανικού καθεστώτος. Όπως ανέφερε: «Αν δεν μπορούν να πουλήσουν το δικό τους πετρέλαιο, δεν μπορούν να πληρώσουν μισθούς».

Πριν από την τελευταία αμερικανοϊσραηλινή επίθεση, το μεγαλύτερο μέρος του ιρανικού αργού πετρελαίου από τo Χαργκ Άιλαντ εξαγόταν στην Κίνα. Ωστόσο, η αλληλεξάρτηση των διεθνών αγορών σημαίνει ότι μια μόνιμη απώλεια προσφοράς θα επηρέαζε τις τιμές παγκοσμίως, ιδιαίτερα τη στιγμή που περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, κυρίως από το Ιράκ, παραμένουν επίσης εκτός αγοράς λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Η καταστροφή ή σοβαρή ζημιά στις εγκαταστάσεις του Χαργκ Άιλαντ «ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει μια αύξηση στην τιμή του πετρελαίου που θα διαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία και δεν θα υποχωρήσει γρήγορα», υποστηρίζει η Λινέτ Νούσμπαχερ, πρώην αξιωματικός πληροφοριών του βρετανικού στρατού. Υπενθύμισε επίσης ότι το Ισραήλ δεν επιτέθηκε στο νησί κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του περασμένου καλοκαιριού, ενώ η πολύπλοκη υποδομή του θα απαιτούσε χρόνια για να αποκατασταθεί.

Υπάρχει επίσης ένα μακροπρόθεσμο πολιτικό επιχείρημα. Όπως σημειώνει η Νούσμπαχερ, «το Χαργκ Άιλαντ είναι τόσο σημαντικό για την ιρανική οικονομία ώστε η καταστροφή των εγκαταστάσεών του θα εγκατέλειπε κάθε προσποίηση ότι διεξάγεται ένας πόλεμος για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για το Ιράν», καθώς θα στερούσε από μια ενδεχόμενη μελλοντική κυβέρνηση ζωτικά έσοδα από το πετρέλαιο.

Μια επιχείρηση κατάληψης του νησιού, λόγω του μεγέθους του, θα απαιτούσε πιθανότατα μια μεγάλη και παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση, πολύ μεγαλύτερη από μια τυπική αποστολή ειδικών δυνάμεων. Αν και μια αμερικανική κατάληψη θα μπορούσε θεωρητικά να προσφέρει στον Λευκό Οίκο μοχλό πίεσης απέναντι στην Τεχεράνη, ο Νιλ Κουίλιαμ εκτιμά ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα μπορούσε να αποδειχτεί αυτοκαταστροφικό.

«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλάμβαναν το νησί, θα χώριζαν ουσιαστικά τη βιομηχανία πετρελαίου του Ιράν. Το Ιράν θα μπορούσε να παράγει αλλά όχι να εξάγει, ενώ οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να παράγουν. Αυτό θα έριχνε τις αγορές σε αναταραχή, θα ήταν μια πραγματική αντιπαράθεση», κατέληξε ο αναλυτής.