Την ετοιμότητά τους να παρέμβουν στην ενεργειακή αγορά, εφόσον κριθεί απαραίτητο, εξέφρασαν οι υπουργοί Ενέργειας της G7 κατά τη χθεσινή σύνοδο στο Παρίσι. Εν μέσω της κλιμακούμενης αστάθειας στις τιμές του αργού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη διαβεβαίωσαν ότι θα δράσουν σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ, IEA) για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας.

«Υποστηρίζουμε κατ’ αρχήν την εφαρμογή δραστικών μέτρων για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση, περιλαμβανομένης της προσφυγής στα στρατηγικά αποθέματα», δήλωσαν οι υπουργοί Ενέργειας της G7 σε κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Όπως έγινε χθες, Τρίτη, το βράδυ γνωστό από τη Wall Street Journal, ο ΔΟΕ προτείνει μια χωρίς προηγούμενο προσφυγή στα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου για να συγκρατηθεί η άνοδος των τιμών.

Στο μεταξύ, ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε σήμερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της G7, οι οποίοι θα συνεδριάσουν αύριο στο Παρίσι κατόπιν αιτήματος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με θέμα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, «θα ασχοληθούν αναμφίβολα» με «το ζήτημα των στρατηγικών αποθεμάτων» πετρελαίου.