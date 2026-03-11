Συγκινεί η στάση των 50 Ελλήνων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ντουμπάι μέσα στο χάος του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν και των πληγμάτων που χτυπούν την περιοχή, οι οποίοι ξεκαθάρισαν ότι θα επιστρέψουν στη χώρα μόνο εάν έχουν και τα κατοικίδιά τους μαζί.

Για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, ετοιμάζεται ειδική πτήση ώστε να μπορέσουν να πάρουν μαζί και τα κατοικίδιά τους και να μην τα αφήσουν πίσω, με πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Σημειώνεται ότι αρκετοί -όπως έγινε γνωστό χθες- εγκατέλειψαν τα ζώα τους ή κάποιοι τους έκαναν ευθανασία για να μπορέσουν ξεφύγουν από τους πυραύλους που πέφτουν στη Μέση Ανατολή. Αν και αυτή η κατάσταση είναι μία άλλη πλευρά του πολέμου, άλλη μία απάνθρωπη πλευρά του που μέχρι τώρα δεν είχε γίνει γνωστή, αρκετοί αρνήθηκαν να ακολουθήσουν αυτό το σκεπτικό.

Θυμίζεται επίσης, ότι κτηνίατροι ανέφεραν μεγάλη αύξηση σε ερωτήσεις σχετικά με την ευθανασία κατοικιδίων, καθώς χιλιάδες Βρετανοί που βρίσκονται παγιδευμένοι στην περιοχή προσπαθούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η οργάνωση επανένταξης σκύλων «K9 Friends Dubai» δήλωσε ότι έχει κατακλυστεί από τον αριθμό ιδιοκτητών σκύλων που θέλουν να αφήσουν πίσω τα κατοικίδιά τους, καθώς και από τηλεφωνήματα σχετικά με εγκαταλελειμμένα κουτάβια.

«Δεν θα άφηνα τον σκύλο μου με τίποτα, θα γυρίσουμε και οι τέσσερις»

«Προχθές που με κάλεσαν από το υπουργείο Εξωτερικών μου είπαν ότι “το κατοικίδιό σας δεν μπορούμε να το επαναπατρίσουμε. Όταν ρώτησα την κυρία που με κάλεσε τον λόγο, μου είπε “δεν γνωρίζω να σας απαντήσω, θα πρέπει να σας ξανακαλέσουμε για να σας δώσουμε μία απάντηση”», ανέφερε η κ. Μαρία, που βρίσκεται με τα δύο παιδιά και τον σκύλο της στην περιοχή και προσπαθεί να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Η ίδια μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου, τόνισε ότι «υπό κανονικές συνθήκες, όταν μου έστειλαν τον σκύλο μου από Ελλάδα, ταξίδεψε με την Emirates, τον έχω πάρει όμως και μέσω Etihad από το Ντουμπάι μέσα στην καμπίνα, μαζί μας, γιατί το σκυλί είναι μικρό. Φυσικά, δεν λέω τα μεγάλα σκυλιά να μείνουν πίσω…».

«Πάρα πολύς κόσμος τις πρώτες ημέρες έφυγε μέσω Oman Air. Κάθε χώρα έχει διαφορετικές οδηγίες για τα ζώα. Όταν στο Ομάν και στη Σαουδική Αραβία πρέπει για το τεστ αίματος να παραμείνουν τρεις μήνες για τα αποτελέσματα, φυσικό είναι… Προσωπικά, όμως, δεν θα άφηνα το σκυλί μου με τίποτα. Εγώ είπα: θα γυρίσουμε και οι τέσσερις».