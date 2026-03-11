Λίγες ώρες αφότου ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και μετά από τη γνωστοποίηση της μεγιστοποίησης των μέτρων ασφαλείας στην αεροπορική βάση ευκολίας των ΗΠΑ στο Ακρωτήρι Χανίων αλλά και στη Νατοϊκή ναυτική βάση στο Μαράθι, στον κόλπο της Σούδας έκαναν την εμφάνισή τους κάποια «περίεργα» σκάφη.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Όσοι τα είδαν αρχικά θεώρησαν πως επρόκειτο για τα ταχύπλοα σκάφη του προσωπικού ασφαλείας της βάσης στο Μαράθι.

Όμως τελικά – όπως αποδεικνύεται – πρόκειται για τέσσερα θαλάσσια drone που επιστρατεύτηκαν από τις ΗΠΑ για να εκτελούν όλο το 24ωρο περιπολίες στον κόλπο της Σούδας και κυρίως στην είσοδο του κόλπου πέριξ της ναυτικής βάσης στο Μαράθι.

Τι είναι τα Seasats και ποιες οι δυνατότητές τους

Πρόκειται για αυτόνομα ρομποτικά σκάφη τα οποία κατασκευάζονται στις ΗΠΑ και φέρουν την ονομασία Seasats ή Seasats Autonomous Surface Vehicles – ASVs.

Είναι υπερσύγχρονα, μη επανδρωμένα θαλάσσια ρομπότ που έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν μακροχρόνιες αποστολές.

Λειτουργούν χωρίς πλήρωμα, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και αισθητήρες για να πλοηγούνται ανεξάρτητα, να εντοπίζουν εμπόδια και να εκτελούν προκαθορισμένες αποστολές.

Υπάρχουν σε διάφορους τύπους με κάποια από αυτά να κινούνται με ηλιακή ενέργεια, κάτι που τους επιτρέπει να μένουν στη θάλασσα για εβδομάδες ή μήνες.

Χρησιμοποιούνται για επιτήρηση, αναγνώριση, ηλεκτρονικό πόλεμο και περιπολίες, από το Αμερικανικό Ναυτικό (US Navy), αλλά και για επιστημονικούς σκοπούς.