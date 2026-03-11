Νεκρή μετά από δεκάδες μαχαιριές είναι η Ντανιέλα Τζινάτι, μία 50χρονη που δολοφονήθηκε στη Μεσσίνα της Σικελίας από τον πρώην σύντροφό της.

Ο δράστης είναι 67 ετών και, έπειτα από σειρά καταγγελιών της γυναίκας, οι δικαστές τού είχαν επιβάλει κατ’ οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Χθες, Τρίτη, 10/3 το βράδυ όμως, κατάφερε να φτάσει μέχρι το σπίτι της Τζινάτι και της ζήτησε να μιλήσουν. Η ίδια του ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να τα ξαναφτιάξουν και ο δράστης άρχισε να την μαχαιρώνει με ασύλληπτη βία, προκαλώντας της ακαριαίο θάνατο.

Το πτώμα αντίκρισε η κόρη της επιστρέφοντας στο σπίτι. Λιποθύμησε και διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Ο δράστης εντοπίστηκε χάρη και σε λήψεις από κάμερες ασφάλειας και, αφού ομολόγησε, οδηγήθηκε στην φυλακή, σύμφωνα με ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείο Ειδήσεων.