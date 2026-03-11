Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, υπογράμμισε από το βήμα της ιταλικής Βουλής ότι η Ρώμη παραμένει εκτός της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης κατά του Ιράν. Η τοποθέτηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού σηματοδοτεί μια σαφή γραμμή διαφοροποίησης, σε μια στιγμή που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο.

«Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο κοινοβούλιο, παρέχουμε μηχανισμούς αντιαεροπορικής άμυνας στις χώρες του Κόλπου, όπως έχουν ήδη πράξει το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία. Διότι πρόκειται για φίλες χώρες και στρατηγικούς εταίρους μας, αλλά και λόγω του ότι στην περιοχή αυτή βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί, τους οποίους πρέπει να προστατέψουμε. Χωρίς να παραλείψουμε ότι στην περιοχή του Κόλπου βρίσκονται και περίπου δύο χιλιάδες στρατιώτες μας. Παράλληλα, όπως γνωρίζετε, στείλαμε ναυτική μας μονάδα στην Κύπρο για να στηρίξουμε έναν Ευρωπαίο εταίρο, το έδαφος του οποίου επλήγη από το Ιράν. Μια επιβεβλημένη πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά και πρόληψης», είπε χαρακτηριστικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Η ισραηλοαμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν εντάσσεται σε ένα πλαίσιο διεθνούς κρίσης, στο οποίο οι απειλές γίνονται όλο και πιο τρομακτικές και πολλαπλασιάζονται οι μονομερείς ενέργειες. Ενέργειες που πραγματοποιούνται πέρα από τα όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε. Παράλληλα, η Μελόνι υπογράμμισε ότι «πρέπει να γίνει σαφές σε όλους ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας το καθεστώς των αγιατολάχ να έχει στη διάθεσή του πυρηνικά όπλα και πυραύλους ικανούς να πλήξουν την Ευρώπη».

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης δήλωσε ότι «οι βάσεις που διατίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται από συμφωνίες οι οποίες επικαιροποιήθηκαν από ιταλικές κυβερνήσεις όλων των παρατάξεων». «Σε περίπτωση που μας υποβληθεί αίτημα για χρήση τους, αρμόδια είναι η κυβέρνηση, αλλά επαναλαμβάνω ότι -σε μια τέτοια περίπτωση- θα ζητηθεί από το κοινοβούλιο να λάβει τη σχετική απόφαση», ολοκλήρωσε.