Ο Τζο Χαρτ, που υπήρξε διεθνής πορτιέρε με την Εθνική Αγγλίας, αναφέρθηκε στις πολύ δύσκολες στιγμές του Τσέχου γκολκίπερ, Αντονίν Κίνσκι.

Ο Τζο Χαρτ – που κατέκρινε σκληρά τον Τούντορ ως προς την αλλαγή του Κίνσκι – κάνοντας την ανάλυσή του στην εκπομπή του TNT Sports έκανε μνεία στις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές του Τσέχου τερματοφύλακα Αντονίν Κίνσκι (και αφότου είχε δεχθεί 3 γκολ) στο παιχνίδι της Τότεναμ με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο άλλοτε διεθνής Άγγλος πορτιέρε σχετικά με στα όσα βίωσε ο Κίνσκι και στην αλλαγή του στο 17ο λεπτό του αγώνα σχολίασε μεταξύ άλλων: «”Σπάραξε” η καρδιά μου για εκείνον (για τον Κίνσκι). Είχε 14 φριχτά λεπτά, γλίστρησε και δέχθηκε και 3ο γκολ. Δεν ξέρω τι να πω. Έχω στεναχωρηθεί πολύ για το παλικάρι».