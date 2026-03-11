Είναι γνωστό πως ο 23χρονος Νεκτάριος Τριάντης, γεννημένος στην Αυστραλία, κεντρικός μέσος της Μινεσότα βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού για το καλοκαίρι. Τον περασμένο Αύγουστο μετακόμισε στο MLS αφού η Μινεσότα πλήρωσε transfer fee 2.500.000 ευρώ στη Σάντερλαντ, ωστόσο φέτος σκέφτεται σοβαρά την επιστροφή του στην Ευρώπη.

Με ύψος 1,91μ. και πολύ καλά τεχνικά στοιχεία, διαθέτει άλλωστε όλο το πακέτο για τη θέση του αμυντικού χαφ, μπορεί όμως να παίξει και στο κέντρο της άμυνας. Ποια είναι όμως η δεύτερη ελληνική ομάδα που έχει μπει δυνατά στην διεκδίκησή του;

