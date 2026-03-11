Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται με την τουρκική μαφία.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 5 έρευνες σε οικίες, έχουν προσαχθεί 8 άτομα και έχει συλληφθεί ένας υπήκοος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία για κακουργηματική απάτη.

Οι προσαχθέντες είναι τρεις Πακιστανοί, μία Ελληνίδα, ένας Ιρακινός και τρεις Τούρκοι.