Στη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα για ναρκωτικά, προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης 10 Μαρτίου στα Χανιά, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Ο 51χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή των Χανίων και ακινητοποιήθηκε, ενώ στον έλεγχο και την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 192,9 γραμμάρια κάνναβης, 206,4 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 ζυγαριές, τρίφτης και χρηματικό ποσό 1.010 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.