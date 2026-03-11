Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται δύο μεσήλικες άνδρες που κατηγορούνται ότι λήστευαν – κυρίως – γυναίκες οδηγούς σε διάφορες περιοχές της Αττικής ενώ αυτές ήταν μέσα στο όχημά τους.

Τα εν λόγω άτομα είχαν διαπράξει δέκα κλοπές και μία ληστεία, σε μία από τις περιπτώσεις μάλιστα ασκήθηκε και βία, στοχοποιώντας κυρίως γυναίκες που βρίσκονταν μέσα στα αυτοκίνητά τους ή είχαν αφήσει τις τσάντες τους στο όχημα.

Οι δράστες κινούνταν με μοτοσικλέτα υψηλού κυβισμού και επέλεγαν οχήματα που κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα ή ήταν σταματημένα. Τότε ο ένας από αυτούς κατέβαινε, έσπαζε το τζάμι ή άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου και άρπαζε την τσάντα, πριν εξαφανιστούν από το σημείο.

Σε βίντεο το οποίο εξασφάλισε το ΕΡΤnews φαίνεται ο τρόπος που δρόυσαν.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα φαίνεται γυναίκα οδηγός να περιμένει μέσα στο αυτοκίνητό της ένα κοντινό της πρόσωπο για να επιβιβαστεί στη θέση του συνοδηγού. Τότε μια μοτοσικλέτα σταματά μπροστά από το όχημα και ένας από τους δράστες, φορώντας κράνος, κατεβαίνει και με αστραπιαίες κινήσεις ανοίγει την πίσω πόρτα, από όπου είχε εντοπίσει ότι βρίσκεται η τσάντα. Την αρπάζει και απομακρύνεται αμέσως με τη μοτοσικλέτα.

Σε άλλο βίντεο καταγράφεται άνδρας με κράνος να κινείται πεζός σε δρόμο. Εντοπίζει αυτοκίνητο από το οποίο απουσιάζει ο οδηγός, ανοίγει γρήγορα την πόρτα και παίρνει την τσάντα, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Τρίτο στιγμιότυπο δείχνει τους δύο δράστες να ελέγχουν τη λεία τους, λίγο μετά από μία από τις επιθέσεις.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν την Παρασκευή 6 Μαρτίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν «χτυπήσει» σε πολλές περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων Νέα Φιλαδέλφεια, Παλαιό Φάληρο, Κολωνός, Πειραιάς, Νέα Ιωνία, Άγιοι Ανάργυροι, Χαλάνδρι και Πατήσια.