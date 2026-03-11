Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρέθηκαν και αυτά στο επίκεντρο των επιθέσεων και των πυρομαχικών που εκτόξευσε το Ιράν στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες 11 ημέρες. Το Ντουμπάι, λοιπόν, εκ των πραγμάτων, από μητρόπολη του πλούτου και της οικονομικής σταθερότητας, δοκιμάζεται και αυτό με τους εκκωφαντικούς ήχους των θραυσμάτων των πυραύλων να τρομοκρατούν καθημερινά όσους βρίσκονται εκεί. Οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, συνήθως το πιο πολυσύχναστο στον κόσμο, ακύρωσε χιλιάδες πτήσεις μετά τις αρχικές επιθέσεις του Ιράν, αν και πολλοί επιβάτες που είχαν εγκλωβιστεί επαναπατρίστηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Μόλις χτες ο κρατικός πετρελαϊκός γίγαντας του Άμπου Ντάμπι, ADNOC, έκλεισε διυλιστήριό του ως αντίδραση σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια εγκατάσταση του συγκροτήματος μετά από επίθεση με drone. Οι εταιρείες Saudi Aramco και η ADNOC έχουν αυξήσει τις εξαγωγές μέσω εναλλακτικών διαδρομών για να παρακάμψουν τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν κλειστά για τη θαλάσσια κυκλοφορία. Μια μακρά διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου θα μπορούσε να αναγκάσει τα Εμιράτα να μειώσουν την παραγωγή αργού πετρελαίου πιο γρήγορα.

Στο Παλμ Τζουμέιρα, το πολυτελές τεχνητό νησί, τουρίστες και κάτοικοι παρακολουθούν πυραύλους και αναχαιτιστικά να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό. Οι δρόμοι άδειασαν γρήγορα σε μια πόλη που τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει γίνει συνώνυμο του οικονομικού δυναμισμού, τις τελευταίες ημέρες ακούγονται ουρλιαχτά σειρήνων και συχνές ειδοποιήσεις για να πάει ο κόσμος σε ασφαλή μέρη. Όλα αυτά είναι πρωτοφανή για την ιστορία της πόλης. Διότι στο παρελθόν το Ντουμπάι έχει ωφεληθεί από την περιφερειακή αστάθεια και τις παγκόσμιες κρίσεις – όμως αυτή τη φορά η λιμενική πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο της καταιγίδας.

Τα Εμιράτα προσπαθούν να αντιδράσουν σε όλα τα επίπεδα. Στρατιωτικά, αναχαίτισαν το 93% από περισσότερους από 1.100 εισερχόμενους πυραύλους και drones. Σε οικονομικό επίπεδο τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Η αγορά ακινήτων έχει ουσιαστικά παγώσει και οι εξαγωγές έχουν επιβραδυνθεί δραματικά. Σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου στο Ιράν, μια χώρα 92 εκατομμυρίων ανθρώπων που βρίσκεται μόλις λίγες δεκάδες μίλια από τις ακτές των Εμιράτων, ορισμένοι φοβούνται μακροπρόθεσμη ζημιά στη φήμη του Ντουμπάι – και στον τρόπο με τον οποίο διεξάγει τις επιχειρήσεις του.

Μεταμορφώνοντας το σημείο από μια έρημο σε περιφερειακό εμπορικό κόμβο τη δεκαετία του 1970, και με την άνοδο της αεροπορικής εταιρείας Emirates -που συνδέει πόλεις σε διαφορετικές ηπείρους μέσω του διαρκώς επεκτεινόμενου αεροδρομίου της-, το Ντουμπάι έδωσε ώθηση σε μια τουριστική βιομηχανία που το κατέστησε πέρυσι την έκτη πιο επισκέψιμη πόλη στον κόσμο. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2009 κλόνισε την περιοχή, συρρικνώνοντας την οικονομία του Ντουμπάι που ήταν φορτωμένη με χρέη και οδηγώντας σε δάνεια διάσωσης που στηρίχθηκαν από το Άμπου Ντάμπι. Ωστόσο, η εισροή χρημάτων και ανθρώπων που προκλήθηκε από τις αραβικές λαϊκές εξεγέρσεις του 2011 ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την οικονομία του.

Όταν η πανδημία του κορονοϊού έπληξε τον κόσμο το 2020, η κυβέρνηση επέβαλε αυστηρότερο lockdown από πολλές άλλες χώρες, αλλά άνοιξε ξανά ταχύτερα, δημιουργώντας ένα χαλαρό και ασφαλές περιβάλλον που προσέλκυσε μια νέα γενιά που αποτελούνταν από influencers των κοινωνικών δικτύων, επενδυτές κρυπτονομισμάτων και διαχειριστές hedge funds.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022 έφερε Ρώσους που αναζητούσαν καταφύγιο, ενώ οι υψηλότεροι φόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο προσέλκυσαν ένα κύμα εύπορων κατοίκων. Παράλληλα, προγράμματα μακροχρόνιας διαμονής ενθάρρυναν τους ξένους να εγκατασταθούν μόνιμα.

Για πολλούς από αυτούς τους νέους κατοίκους, οι επιθέσεις αποτέλεσαν ένα καμπανάκι αφύπνισης -και ένα μάθημα για την ιστορία και τη γεωγραφία της περιοχής- ακόμη κι ενώ οι υπηρεσίες προσπαθούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα, με την Emirates να υπόσχεται ότι θα επαναλάβει τις πτήσεις προς όλους τους κανονικούς προορισμούς της τις επόμενες ημέρες.

Η νευρικότητα στην κοινότητα των ξένων κατοίκων έχει ενταθεί από την τρομολαγνεία σε υπερδραστήριες ομάδες ανταλλαγής μηνυμάτων στο WhatsApp.

Ίσως είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι ο μύθος του Ντουμπάι έχει καταρρεύσει. Όμως ο πόλεμος αυτός, όπως κάθε πόλεμος άλλωστε, απέδειξε ότι καμία βεβαιότητα δεν υπάρχει πουθενά.