Στη σύλληψη τριών συνολικά ανηλίκων προχώρησαν την Τρίτη 10 Μαρτίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Οι τρεις ανήλικοι κατηγορούνται για έκρηξη, κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή εκρηκτικών/εμπρηστικών υλών ή μηχανισμών στο Ηράκλειο Κρήτης, αφού όπως προέκυψε, κατά τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 9 Μαρτίου πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό στον αύλειο χώρο σχολείου, σε περιοχή του Ηρακλείου.

Οι τρεις ανήλικοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ από το σημείο της έκρηξης περισυνελέγησαν και κατασχέθηκαν δύο πλήρη φιαλίδια βουτανίου, υπολείμματα φιαλιδίου οινοπνεύματος, κροτίδας και μονωτικής ταινίας. Επίσης, συνελήφθησαν οι μητέρες των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, οι οποίες αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Οι συλληφθέντες ανήλικοι θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.