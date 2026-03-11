Κολομβία δεν είναι μόνο η Μπογκοτά. Υπάρχουν και άλλες πόλεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής που αξίζουν την προσοχή των ταξιδιωτών. Και μία από αυτές είναι και η Popayán, η «λευκή πόλη» με το αρχιτεκτονικό και γαστρονομικό ενδιαφέρον.

Μάλιστα, για το λόγο αυτό, η Popayán αποτελεί δημοφιλή προορισμό των καλοφαγάδων που θέλουν να ζήσουν μοναδικές γευστικές εμπειρίες. Ωστόσο, αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει, είναι το λευκό χρώμα που επικρατεί στα κτίρια, από τα σπίτια μέχρι τα δημόσια κτίρια και ιστορικά μνημεία. Επίσης, η Popayán είναι μια πόλη που προσκαλεί τον επισκέπτη να την ανακαλύψει, περπατώντας, καθώς το κέντρο είναι εύκολα προσβάσιμο για να το περπατήσετε με τα πόδια και να ανακαλύψετε τα αξιοθέατα που θα σας εντυπωσιάσουν.

Τα πιο σημαντικά αξιοθέατα

Morro del Tulcan: Από αυτόν τον λόφο, τον οποίο αποκαλούν και «πυραμίδα», μπορείτε να απολαύσετε την καλύτερη πανοραμική θέα προς την λευκή πόλη. Εδώ, βρίσκεται και το εντυπωσιακό άγαλμα του Sebastián de Belalcázar.

Βασιλική του καθεδρικού ναού της Παναγίας της Κοίμησης της Θεοτόκου: Το αρχικό κτίριο καταστράφηκε το 1566 και ξαναχτίστηκε αργότερα σε νεοκλασικό στιλ. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του ναού, είναι είναι ο θόλος του που φτάνει τα 40 μέτρα ύψος.

Πάρκο Caldas: Βρίσκεται στην καρδιά της ιστορικής πόλης Popayán. Γύρω του υπάρχουν σημαντικά κτίρια, όπως το Δημαρχείο, το Παλάτι του Αρχιεπισκόπου ή ο Πύργος του Ρολογιού, αλλά και μουσεία κι εκκλησίες

Ερμιτάζ του Jesús Nazareno: Μια μικρή εκκλησία, αλλά γοητευτική και πολύ αγαπητή από τους ντόπιους. Χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, το 1983 υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό, αλλά ανακαινίστηκε σύντομα.

