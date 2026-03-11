Απεργία θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη 19 Μαρτίου οι εργαζόμενοι στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες με βασική διεκδίκηση τις αυξήσεις στους μισθούς, ενώ έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 12 το μεσημέρι.

Την απεργία στηρίζει η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που σε σχετική της ανακοίνωση αναφέρει: «Οι εφοριακοί υπάλληλοι έχουν κάθε λόγο να απεργούν επειδή και εκείνοι βιώνουν την ίδια δραματική κατάσταση που βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με τον μισθό να μη φτάνει για να βγει ο μήνας.

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την ίδρυση της ΑΑΔΕ το 2016, οι εργαζόμενοι στις Δ.Ο.Υ. έχουν δεχτεί μεγάλη επίθεση στα δικαιώματά τους: Επικρατούν συνθήκες μισθολογικής καθήλωσης καθώς και κατακερματισμού των αποδοχών, ενώ οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Στις φορολογικές υπηρεσίες υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας, άπιαστη στοχοθεσία και συνεχής επίκληση στο λεγόμενο “διευθυντικό δικαίωμα”, ενώ η δημιουργία κεντρικοποιημένων υπηρεσιών τύπου ΚΕΦΟΔΕ, ΚΕΦΟΚ, ΕΛΚΕ κλπ σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα τόσο στους υπαλλήλους (π.χ. διάνυση τεράστιων αποστάσεων από και προς τον τόπο εργασίας), όσο και στους πολίτες».