«Ναι» στην αναγνώριση ελαφρυντικών σε πέντε καταδικασθέντες στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής είπε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για να οδηγηθούν στη φυλακή ακόμη και πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους παραμένουν ελεύθεροι καθώς είχαν λάβει αναστολή στην εκτέλεση των ποινών τους μέχρι την έφεση.

Αυτή την ώρα το δικαστήριο αποφασίζει για τις ποινές που θα επιβληθούν στους 42 καταδικασθέντες.

Το δικαστήριο εκφώνησε την απόφασή του για τα ελαφρυντικά μετά από ακροαματική διαδικασία πέντε ημερών στις οποίες δόθηκε «μάχη» από τους συνηγόρους υπεράσπισης για να αναγνωριστούν ελαφρυντικά στους εντολείς τους, καθώς αυτό θα καθορίσει τις τελικές ποινές που θα επιβληθούν.

Τελικά, το δικαστήριο αναγνώρισε, κατά πλειοψηφία (4-3) το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη στους Αντ. Γρέγο, Αρ. Δασκαλάκη, Μαρ. Ευγενικό, Δημ. Κουκούτση και Θ. Μαρία. Για τους υπόλοιπους απέρριψε συλλήβδην τα αιτήματα για την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Ένα μέλος του δικαστηρίου είχε την άποψη ότι δεν έπρεπε να χορηγηθεί κανένα ελαφρυντικό.

Στη συνέχεια η εισαγγελέας πρότεινε να παραμείνουν ίδιες οι πρωτοδίκες ποινές για όλους τους καταδικασθέντες με εξαίρεση τους πέντε που έλαβαν ελαφρυντικά, για τους οποίους εισηγήθηκε μείωση.

Στο εδώλιο, για ακόμη μια φορά, βρίσκεται μόνο ο Γιάννης Λαγός από τους συνολικά 42 καταδικασθέντες.

Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, ο Μιχάλης Αρβανίτης, ο Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και ο Ευστάθιος Μπούκουρας βρίσκονται μεταξύ αυτών που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να βρεθούν στη φυλακή στην περίπτωση που παραμείνουν οι πρωτοδίκες ποινές κάθειρξης των πέντε και έξι ετών, καθώς δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν να επιβληθεί στους εντολείς τους το ελάχιστο των ποινών και να μη «γυρίσουν στη φυλακή άνθρωποι που είναι έξω».

Η υπεράσπιση του Νίκου Μιχαλολιάκου εστίασε στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Από την πλευρά της, η υπεράσπιση του Ηλία Κασιδιάρη, που βρίσκεται στη φυλακή, σημείωσε ότι «έχει εκτίσει την ποινή του, από το Φεβρουάριο 2023» και ζήτησε τη μείωση της πρωτόδικης ποινής του «έστω και για 1 έτος» καθώς τελικά θα «είναι ο μοναδικός που θα οδηγηθεί εκτός φυλακής με λήξη ποινής».

Στις πίσω θέσεις της δικαστικής αίθουσας και σήμερα η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα.

Η εισαγγελική πρόταση

Οι συνήγοροι στις δευτερολογίες τους τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν να αποδυναμώσουν την πρόταση-«καταπέλτη» της εισαγγελικής λειτουργού, η οποία επικαλέστηκε σειρά αποφάσεων του Αρείου Πάγου προκειμένου να στηρίξει τη θέση της για την απόρριψη του συνόλου των αιτημάτων για ελαφρυντικά.

Μάλιστα, εστιάζοντας σε αυτό του σύννομου βίου η εισαγγελέας έκανε λόγο για ροπή των κατηγορουμένων προς την αντικοινωνική συμπεριφορά επισημαίνοντας ότι το έγκλημά τους δεν ήταν η εξαίρεση.

«Ο μεγάλος αριθμός εγκλημάτων τα οποία τελέστηκαν στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, με ρατσιστικό κίνητρο, συνάγεται ότι οι κατηγορούμενοι παρουσιάζουν ροπή προς αντικοινωνική συμπεριφορά και μάλιστα όχι απλή προδιάθεση, αλλά έμπρακτη εξοικείωση με την παραβίαση του νόμου, έτσι ώστε το έγκλημα που τέλεσαν να μην εμφανίζεται ως εξαίρεση σε μια σταθερή, σύννομη στάση της ζωής τους, ούτε ως δυσάρεστη έκπληξη, που ουδείς περίμενε από τους συγκεκριμένους δράστες. Η τέλεση εγκλημάτων κατά της ζωής στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα με ρατσιστικό κίνητρο δεν είναι έγκλημα που τελείται ευκαιριακά και περιστασιακά αλλά απαιτεί θρασύτητα και αδίστακτη μεθόδευση παράκαμψης της νομιμότητας και ουδόλως δύναται να αναδύεται ξαφνικά σε μια σταθερή υπέρ του δικαίου στάση ζωής», τόνισε η εισαγγελέας και συνέχισε: «Σε περίπτωση αναγνώρισης της εν λόγω ελαφρυντικής περίστασης, η επιβλητέας ποινή δεν θα είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας, καθόσον η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση εγκλημάτων κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας υπερτερεί σημαντικά κατά την ποινική της απαξία σε σχέση με άλλες εγκληματικές οργανώσεις».

Αναφερόμενη στο ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη η εισαγγελέας ζήτησε την απόρριψή του λέγοντας πως η «επικαλούμενη καλή συμπεριφορά είναι υποκριτική». «Μόνο η συμμόρφωσή τους στη φυλακή, τα ημερομίσθια κ.λπ. δεν αρκούν για την αναγνώριση του ελαφρυντικού», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως όλοι τήρησαν σκληρή υπερασπιστική γραμμή και επιχείρησαν να συσκοτίσουν την υπόθεση.

«Ουδείς διέκοψε τη σχέση του με τη ΧΑ ακόμη και μετά τη δολοφονία Παύλου Φύσσα…», τόνισε.

Η εισαγγελέας χαρακτήρισε αόριστο το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτιών, ενώ για αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας ανέφερε ότι «μόνο φραστική ήταν η μετάνοια όσων τη διεκδικούν».

Απορριπτική ήταν η εισαγγελική λειτουργός και για το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και του τεκμηρίου της αθωότητας. «Οι δηλώσεις που επικαλέστηκαν δεν ασκούν επιρροή στην ποινική διαδικασία…», ανέφερε σημειώνοντας ότι το γεγονός πως έχουν αποφυλακιστεί «οφείλεται σε ευεργετικές διατάξεις του ποινικού νομοθέτη».