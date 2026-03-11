Υποχώρησε σήμερα, Τετάρτη 11/03, το δολάριο, καθώς οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, αναζητώντας ενδείξεις για την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς τα αντιφατικά μηνύματα σχετικά με την προοπτική μιας διπλωματικής λύσης καθιστούν το κλίμα στις διεθνείς αγορές εύθραυστο.

Το «στοίχημα» της αγοράς και η πραγματικότητα στο πεδίο

Παρά το γεγονός ότι οι αγορές έχουν ποντάρει στην πρόθεση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να τερματίσει σύντομα τη σύγκρουση, οι πρόσφατες απειλές του ίδιου για δυναμική απάντηση σε οποιαδήποτε παρεμπόδιση της ροής ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ προκαλούν εκ νέου ανησυχία.

Το αμερικανικό νόμισμα, το οποίο είχε καταγράψει ράλι στον απόηχο των ανατιμήσεων στο πετρέλαιο, έχασε μέρος των κερδών του λόγω των προσδοκιών για ταχεία αποκλιμάκωση. Ωστόσο, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί.

«Εκτιμούμε ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει μήνες, όχι εβδομάδες, δεδομένου του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας», σημειώνει η Kristina Clifton, ανώτερη αναλύτρια συναλλάγματος στην Commonwealth Bank of Australia.

Η εικόνα στις αγορές

Ευρώ: Σημείωσε άνοδο 0,18%, διαμορφούμενο στα 1,1631 δολάρια, απομακρυνόμενο ελαφρώς από το χαμηλό τριμήνου που άγγιξε τη Δευτέρα.

Δείκτης Δολαρίου (DXY): Ο δείκτης που μετρά την ισχύ του αμερικανικού νομίσματος έναντι έξι βασικών ανταγωνιστών υποχώρησε στις 98,773 μονάδες, παραμένοντας ωστόσο κοντά στα υψηλά τριμήνου που σημειώθηκαν στις αρχές της εβδομάδας.

«Οι traders παραμένουν σε στάση αναμονής, περιμένοντας ειδήσεις που θα επιτρέψουν μια πιο αποτελεσματική τιμολόγηση του γεωπολιτικού κινδύνου», επισημαίνει ο Chris Weston, επικεφαλής έρευνας στην Pepperstone.

Το ενεργειακό μέτωπο και η αντίδραση της ΕΚΤ

Στο μέτωπο της ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση, σύμφωνα με το Bloomberg, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εξετάζει τη μεγαλύτερη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων στην ιστορία του.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρά τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων που είχαν αρχίσει να προεξοφλούν οι αγορές την προηγούμενη εβδομάδα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διαμηνύουν ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να αποφύγει βιαστικές κινήσεις και να διατηρήσει την τρέχουσα πορεία της μέχρι να επανεκτιμηθούν τα δεδομένα.