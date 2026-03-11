Στη σημαντική σημασία που έχει όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε διπλωματικό επίπεδο η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων στην περιοχή νότια της Κρήτης, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στη Βουλή.

Ειδικότερα, παίρνοντας τον λόγο στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου όπου συζητούνται οι σχετικές συμβάσεις, είπε χαρακτηριστικά ότι: «Η θέση της κυβέρνησης δεν είναι ότι αφού ήρθε η Chevron από μόνο του αυτό να σημαίνει και εγγυήσεις ασφαλείας. Έρχεται η Chevron, συμφωνεί και υπογράφει για μια περιοχή η οποία αντικειμενικά αυτή τη στιγμή δεν είναι οριοθετημένη και η Λιβύη έχει καταθέσει ρηματική διακοίνωση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που λέει ότι “το 83% των περιοχών που λένε οι Έλληνες είναι δικά μας”. Σε αυτή την περιοχή η Chevron, η 2η μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία, αγνοεί την ρηματική διακοίνωση και λέει στην Λιβύη “δεν σας ακούω”. Για μια περιοχή, που η Λιβύη παράνομα και καταχρηστικά λέει επίσημα στον ΟΗΕ ότι δεν είναι της Ελλάδας, αλλά δική της, έρχεται μια εταιρεία και ενισχύει την ελληνική θέση”.