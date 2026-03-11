Τον ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς ηγετών και τη σημασία της γυναικείας ενδυνάμωσης ανέδειξε η επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στο κεντρικό campus του ιδρύματος στο Μαρούσι.

Το παραπάνω γνωστοποιήθηκε με σημερινή ανακοίνωση, ενώ επισημαίνεται ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση του ιδρυτή και προέδρου του εκπαιδευτικού ομίλου, Κωνσταντίνου Ροδόπουλου. Η κ. Γκίλφοϊλ μίλησε με βασικούς άξονες τον ρόλο της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία και τη διαχρονικά ισχυρή σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.

«Είναι τιμή μου που μιλάω σήμερα σε φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στην Αθήνα. Κάθε φορά που μιλώ με νέους ανθρώπους, γεμίζω αισιοδοξία. Η επόμενη γενιά ηγετών είναι τολμηρή και αποφασισμένη και μαζί ανεβάζουμε τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας σε νέα ύψη», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Γκίλφοϊλ.

Από την πλευρά του, ο κ. Ροδόπουλος τόνισε ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη γυναικών με επιρροή, ιδίως στο πλαίσιο της Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. «Στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο κολλέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, γιορτάζουμε κάθε χρόνο την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δίνοντας βήμα σε γυναίκες με επιρροή, καθώς πιστεύουμε ότι η ηγεσία ορίζεται από την ικανότητα και το όραμα. Στο πρόσωπο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδεχόμαστε μια προσωπικότητα που ενσαρκώνει υψηλές αξίες, η πορεία της οποίας αποτελεί έμπνευση για τους φοιτητές μας», σημείωσε.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό και ο πρόεδρος της BC Partners και βασικός μέτοχος του εκπαιδευτικού ομίλου, Νίκος Σταθόπουλος, καθώς και η διευθύνουσα σύμβουλος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και της Alphabet Education, Χριστίνα Παρασκευοπούλου.

Καλωσορίζοντας την πρέσβη, ο κ. Σταθόπουλος εξήρε το νομικό της υπόβαθρο και την εργατικότητά της, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δυναμική που αναπτύσσει η Ελλάδα στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως ανέφερε, η χώρα εξελίσσεται ταχύτατα σε σημαντικό διεθνή κόμβο πανεπιστημιακών σπουδών.

«Στην BC Partners είμαστε περήφανοι που επενδύσαμε πρώτοι στον τομέα αυτό, αναγνωρίζοντας ότι η εκπαίδευση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη της χώρας», δήλωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις προοπτικές που δημιουργεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, σημειώνοντας ότι η Alphabet Education εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασιών και με αμερικανικά πανεπιστήμια. «Εάν υπάρχει ένας οργανισμός με την κλίμακα και το όραμα να φέρει ένα κορυφαίο αμερικανικό ίδρυμα στην Ελλάδα, αυτός είμαστε εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.