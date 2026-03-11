Το θέμα της μπούργκας και της νικάμπ συζητήθηκε στη Βουλή, με τον Θάνο Πλεύρη να αναφέρει ότι η κυβέρνηση εξετάζει τα δεδομένα που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πριν προχωρήσει σε πιθανή νομοθετική πρωτοβουλία.

Η τοποθέτηση έγινε κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συζήτησης έπειτα από επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Στέλιου Φωτόπουλου σχετικά με την πλήρη κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, στο υπουργείο έχει ήδη γίνει μια πρώτη καταγραφή ζητημάτων που αφορούν τις αρμοδιότητές του, ιδιαίτερα σε χώρους φιλοξενίας ανηλίκων.

Πλεύρης: «Είμαστε στο στάδιο της εξέτασης του πλαισίου»

Ο υπουργός ανέφερε ότι η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη έχει ασχοληθεί με το κομμάτι που αφορά τις δομές ανηλίκων.

«Η υφυπουργός επιβεβαίωσε ότι είναι λίγες οι περιπτώσεις, ωστόσο πολλές από αυτές τις γυναίκες, χωρίς να το επιθυμούν, υποχρεούνται να ανέχονται τέτοια χαρακτηριστικά, διότι θα τύχουν στοχοποίησης από τους άνδρες, οι οποίοι είναι από την ίδια εθνοτική και θρησκευτική κοινότητα».

Ο ίδιος σημείωσε ότι το θέμα εξετάζεται και μέσα από αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

«Έχουμε πάρει και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι οποίες έχουν κρίνει, ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών, στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων, να εξετάσουν αυτές τις περιπτώσεις».

Παράλληλα εξήγησε ότι κάθε χώρα στην Ευρώπη έχει επιλέξει διαφορετικό μοντέλο ρύθμισης.

«Αλλού έχει νομοθετηθεί σε ανήλικο πληθυσμό, αλλού σε συγκεκριμένους χώρους, πχ σε ΜΜΜ, σε δημόσιους χώρους, αλλού είναι ακόμα πιο διευρυμένο ή περιορισμένο. Οπότε είμαστε στο στάδιο αυτό, της εξέτασης συνολικά όλου αυτού το πλαισίου, και πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να κάνουμε σαφή τοποθέτηση».

Τι ισχύει στην Ευρώπη για μπούργκα και νικάμπ

Η συζήτηση γύρω από τη μπούργκα και τη νικάμπ δεν είναι καινούργια στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει σε νόμους που περιορίζουν ή απαγορεύουν την πλήρη κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους.

Η πρώτη σημαντική νομοθετική κίνηση έγινε στη Γαλλία το 2011, όταν θεσπίστηκε διάταξη που απαγορεύει την εμφάνιση σε δημόσιους χώρους με ένδυμα που καλύπτει πλήρως το πρόσωπο.

Μετά τη Γαλλία ακολούθησαν και άλλα κράτη:

Στο Βέλγιο η απαγόρευση τέθηκε σε ισχύ επίσης το 2011 και συνοδεύεται από χρηματικά πρόστιμα και μικρές ποινές κράτησης για παραβάσεις.

Η Βουλγαρία προχώρησε σε αντίστοιχη ρύθμιση το 2016, εφαρμόζοντας περιορισμούς σε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και χώρους αναψυχής.

Στην Αυστρία από το 2017 ισχύει νόμος που απαιτεί να είναι ορατά τα χαρακτηριστικά του προσώπου σε δημόσιους χώρους, ενώ στη Δανία εφαρμόζεται από το 2018 απαγόρευση με χρηματικές κυρώσεις που αυξάνονται σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης.

Οι χώρες με περιορισμούς σε συγκεκριμένους χώρους

Ορισμένα κράτη επέλεξαν διαφορετική προσέγγιση, περιορίζοντας την πλήρη κάλυψη του προσώπου μόνο σε συγκεκριμένα σημεία.

Στην Ολλανδία από το 2019 απαγορεύεται η μπούργκα και η νικάμπ σε νοσοκομεία, σχολεία, δημόσια κτίρια και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Παρόμοια είναι η πρακτική και στη Γερμανία. Από το 2017 η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, όπως δημόσιους υπαλλήλους, δικαστές και στρατιωτικούς κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Οι νομοθεσίες αυτές έχουν αμφισβητηθεί επανειλημμένα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το δικαστήριο έχει κρίνει ότι οι χώρες έχουν περιθώριο να θεσπίζουν τέτοιους περιορισμούς, εφόσον το σκεπτικό σχετίζεται με ζητήματα κοινωνικής συμβίωσης και δημόσιας λειτουργίας των χώρων.

Οι αποφάσεις αυτές χρησιμοποιούνται συχνά ως νομικό πλαίσιο αναφοράς όταν τα κράτη εξετάζουν αντίστοιχες ρυθμίσεις για τη μπούργκα και τη νικάμπ.