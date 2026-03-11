Απολογήθηκαν τα τέσσερα αδέρφια Ρομά με την αμύθητη περιουσία – είχαν μέχρι και ελικοδρόμιο – που κατηγορούνται για απάτη μαμούθ στη Λάρισα με χρυσές λίρες.

Η απάτη υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ, με θύματα επιφανείς προσωπικότητες της οικονομικής και πολιτικής ζωής.

Η απολογία τους ξεκίνησε περίπου στις 10 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 13:30 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν τα θύματά τους και υπόσχονταν να πουλήσουν λίρες σε τιμή χαμηλότερη από εκείνη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μάλιστα, για να τους πείσουν, υποστήριζαν ότι είχαν θέμα ρευστότητας και ως εγγύηση επιδείκνυαν τον τεράστιο πλούτο τους, καθώς διέθεταν βίλες, ελικοδρόμιο, ακόμη και Πόρσε.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1 υπάρχουν καταγγελίες ότι οι κατηγορούμενοι χρηματίστηκαν για να ψηφίσουν συγκεκριμένο πολιτικό.

Οι υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις απάτης στο χρονικό διάστημα από το 2021 έως το 2025, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα 1.093.000 ευρώ.

Στην πρώτη περίπτωση, μεταξύ Μαΐου και τέλους του 2021 σε περιοχές της Λάρισας και της Καρδίτσας, δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από ζευγάρι το ποσό των 143.000 ευρώ. Όταν το θύμα αντιλήφθηκε την απάτη και ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων, δέχθηκε απειλές με όπλο ώστε να εγκαταλείψει τις αξιώσεις του. Σε άλλη περίπτωση, από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2024 στη Γλυφάδα, αποσπάστηκαν 175.000 ευρώ από άνδρα, ο οποίος δέχθηκε απειλές όταν προσπάθησε να ανακτήσει τα χρήματά του, τελικά όμως κατάφερε να λάβει πίσω μόνο 24.000 ευρώ.

Παρόμοια περιστατικά σημειώθηκαν και αλλού. Σε περιοχές της Αττικής και της Μυκόνου οι δράστες αφαίρεσαν 60.000 ευρώ από άνδρα και όταν εκείνος ζήτησε να του παραδοθούν οι χρυσές λίρες τον απείλησαν με όπλο. Στη Λάρισα κατάφεραν να αποσπάσουν 710.000 ευρώ από άνδρα τον οποίο απείλησαν με πιστόλι όταν ζήτησε να του επιστραφούν τα χρήματα.

Στη Βέροια, το 2021, εξαπατήθηκε ακόμη ένα άτομο για 5.000 ευρώ μέσω κοινωνικών δικτύων, ενώ και το 2017 ένας από τους συλληφθέντες αφαίρεσε από άτομο ένα ρολόι μεγάλης αξίας Rolex που αποτελούσε οικογενειακό κειμήλιο.