Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στα social media ένα βίντεο που δείχνει τον Μπιλ Κλίντον να σκοντάφτει ενώ περπατά μαζί με τη σύζυγό του, Χίλαρι Κλίντον, σε δρόμο της Νέας Υόρκης.

Στα πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ο 78χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να διασχίζει τον δρόμο δίπλα στη σύζυγό του, όταν ξαφνικά φαίνεται να χάνει για λίγο την ισορροπία του. Τη στιγμή εκείνη σκοντάφτει και πέφτει ελαφρά πάνω στη Χίλαρι Κλίντον, δημιουργώντας μια αμήχανη στιγμή που καταγράφηκε σε βίντεο.

Bill Clinton appears bewildered and confused as he stumbles into Hillary while crossing a street in New York.



pic.twitter.com/zuRFRYBU5Z — Oli London (@OliLondonTV) March 11, 2026

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral, με αρκετούς χρήστες των social media να σχολιάζουν την εικόνα του πρώην προέδρου και την αμήχανη στιγμή δίπλα στη σύζυγό του.

Η κατάθεση για το σκάνδαλο Επστάιν

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο όπου το όνομα του Μπιλ Κλίντον βρίσκεται ξανά στη δημοσιότητα λόγω της έρευνας για την υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν.

Το όνομα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, καθώς και φωτογραφίες του, εμφανίζονται σε ορισμένα από τα έγγραφα που σχετίζονται με τις έρευνες για τις δραστηριότητες του καταδικασμένου χρηματιστή. Ωστόσο, μέχρι σήμερα ο Μπιλ Κλίντον δεν έχει κατηγορηθεί για κάποια παράνομη ενέργεια.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο Μπιλ Κλίντον κατέθεσε την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που διερευνά την υπόθεση.

Κατά την κατάθεσή του, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα εγκλήματα που φέρεται να διέπραττε ο Τζέφρι Έπστιν, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία επίγνωση των παράνομων δραστηριοτήτων του.