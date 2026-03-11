Νέα απάτη βρίσκεται σε εξέλιξη, με επιτήδειους να στέλνουν SMS σε κινητά πολιτών, τα οποία περιέχουν ψευδείς ειδοποιήσεις για δήθεν επιβολή προστίμου λόγω τροχονομικών παραβάσεων.

Στο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος για την άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμής.

Η Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ενημερωθεί για την απάτη, καλεί τους πολίτες:
  • να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,
  • να μην πατούν τον σύνδεσμο,
  • να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,
  • να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων, μέσω μεθόδων ηλεκτρονικής απάτης (phishing).

@newsbeast.gr

