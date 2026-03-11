Το Ιράν τοποθέτησε 12 νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και αναμένεται να τις πολλαπλασιάσει, σύμφωνα με δύο Ιρανούς αξιωματούχους, εγείροντας φόβους για σημαντική αύξηση στην τιμή του πετρελαίου.

Οι αξιωματούχοι μιλώντας ανώνυμα στο πρακτορείο Reuters επισήμαναν ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το μήνυμα της ιρανικής στρατιωτικής ηγεσίας, πως η τιμή του πετρελαίου μπορεί να φτάσει στα 200 δολάρια το βαρέλι.

Μια πηγή με γνώση του θέματος είπε στο Reuters πως οι τοποθεσίες των περισσότερων ναρκών είναι γνωστές, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει πώς οι ΗΠΑ σκοπεύουν να τις αντιμετωπίσουν.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έχει στοχεύσει ιρανικά πλοία που τοποθετούν νάρκες, καταστρέφοντας 16 από αυτά την Τρίτη. Ωστόσο, ο αμερικανικός στόλος έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να παρέχει προστατευτική συνοδεία σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά.

Σημειώνεται ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει σημαντικές επιπτώσεις και στις παγκόσμιες εμπορικές θαλάσσιες μεταφορές. Οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, η Maersk και η Mediterranean Shipping Company (MSC), αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 30% της παγκόσμιας δυναμικότητας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Και οι δύο εταιρείες έχουν αναστείλει τα δρομολόγια προς τη Μέση Ανατολή. Η Maersk δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη «ως προληπτικό μέτρο για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού και των πλοίων».

Δεδομένα παρακολούθησης από την πλατφόρμα MarineTraffic δείχνουν ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk Cincinnati άλλαξε πορεία και απομακρύνθηκε από τα Στενά του Ορμούζ.

Στις 2 Μαρτίου, περίπου στις 14:00 UTC, το πλοίο πραγματοποίησε σχεδόν πλήρη αναστροφή πορείας. Συνέχισε να απομακρύνεται από την περιοχή μέχρι τις 4 Μαρτίου, επιστρέφοντας τελικά στο λιμάνι της Σαλαλάχ στο Ομάν. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον Κόλπο του Κουτς στις 10 Μαρτίου, όπου εμφανίστηκε «laden», δηλαδή πλήρως φορτωμένο.

Ο Ρίτσαρντ Μιντ σημείωσε ότι αρκετά πλοία αναγκάζονται να αλλάξουν πορεία. «Βλέπουμε έναν αριθμό πλοίων να κάνουν αναστροφή. Πιθανότατα λαμβάνουν εντολές για εναλλακτικές αποστολές. Αυτό είναι εφικτό για τα πλοία που κατευθύνονται προς τον Κόλπο, όμως για όσα βρίσκονται ήδη εκεί, ουσιαστικά έχουν παγιδευτεί», ανέφερε.