Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του τη νίκη επί της Παρί και στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι της Πέμπτης (12/3) με τη Μονακό, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κάνει δηλώσεις και να τονίζει πως θα είναι ένα περίπλοκο ματς.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν αυτό που έπρεπε στο Παρίσι και πρέπει να το κάνουν τώρα και στο Μόντε Κάρλο, με τον προπονητή τους να κάνει δηλώσεις, στις οποίες τα εξής…

Για το παιχνίδι με τη Μονακό: «Σαφώς και είναι περίπλοκο παιχνίδι. Με την έννοια ότι δεν ξέρουμε ποιοι θα παίξουν και ποιοι όχι σχετικά με το χθεσινό ματς για το Κύπελλο. Αλλά πιστεύω ότι σίγουρα έχουν μεγάλη ποιότητα και υπερηφάνεια. Η Euroleague σε καμία περίπτωση δεν είναι μια λίγκα στην οποία μπορείς να εφησυχάσεις. Ο αντίπαλος έχει πάντα κίνητρο και προσωπικό και ατομικό. Ακόμα και αν είναι πιο προσωπικό αυτή τη στιγμή στην Μονακό, η ποιότητα των παικτών της επιβάλλει από εμάς 100% συγκέντρωση και σε καμία περίπτωση υποτίμηση».

Για την απόδοση των Τζόσεφ και Νιλικίνα κόντρα στην Παρί: «Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο μετριοπαθείς στις αναλύσεις μας. Μιλάω για εμάς, τους δημοσιογράφους, για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το μπάσκετ, όταν μιλάμε για παίκτες σαν τον Τζόσεφ. Έχω διαβάσει διάφορα υποτιμητικά σχόλια όσον αφορά το βάρος του. Σίγουρα είναι 3-4 κιλά πάνω από τα κιλά που ήταν, όταν έπαιζε στο NBA, αλλά ποτέ δεν ήταν και ο super fit παίκτης. Παρ’ όλα αυτά έχει κάνει μια πολύ αξιοσημείωτη καριέρα και έχει μεγάλη εκτίμηση στο εξωτερικό.

Και εμείς στην ομάδα μας τον έχουμε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Καταλαβαίνει το παιχνίδι πολύ καλά, πασάρει καλά, παίζει με μεγάλη ταχύτητα και σουτάρει την μπάλα πολύ καλά. Δεν νομίζω να έχει κανένα άγχος όταν μπαίνει σε τέτοιου είδους παιχνίδια, έχει παίξει σε πολύ υψηλότερης δυσκολίας ματς στο παρελθόν. Απλώς είναι η μετάβαση, όπως λέμε όλοι, στον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού ή στο μπάσκετ που παίζεται στην EuroLeague γενικότερα. Όλοι χρειάζονται ένα διάστημα προσαρμογής».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ήταν «φανταχτερός» στο πρώτο ημίχρονο και κυνικός στο δεύτερο, κόντρα στην Παρί: «Ναι, όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο η ταχύτητα που παίξαμε και ο τρόπος που σουτάραμε την μπάλα ήταν πραγματικά πολύ καλός. Φάνηκε και από τους 63 πόντους που σκοράραμε και από το ποσοστό μας στα τρίποντα και το πόσα βάλαμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε πολύ καλούς σουτέρ ή ότι έχουμε μια ομάδα που έχει καλή δομή επιθετικά.

Εγώ αν με ρωτάτε προτιμούσα το δεύτερο ημίχρονο, γιατί στην ουσία αυτό που είπα στους παίκτες μου είναι ότι δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα. Είμαστε 8 πόντους πάνω, αλλά παίζουμε στον ρυθμό που αρέσκεται να παίζει η Παρί. Στα 40 λεπτά τέτοιου παιχνιδιού, πιθανώς να είχαμε προβλήματα. Το γεγονός ότι κατεβάσαμε τον ρυθμό, πήγαμε σε πιο ορθολογικές αποφάσεις, δηλαδή εκτε΄λέσαμε στα τελευταία δευτερόλεπτα της επίθεσης και παρότι κάναμε 10 λάθη, με άφησε οπωσδήποτε ευχαριστημένο.

Παίξαμε σύμφωνα με το πλάνο του παιχνιδιού, που ήταν να μην βιαστούμε και τελικά να εκτελέσουμε, έτσι όπως έπρεπε. Παρόλο που και σε αυτήν την περίπτωση χάσαμε 1-2 λέι απ με τον Ταϊρίκ και θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη επιθετική συγκομιδή, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Κερδίσαμε έναν αντίπαλο που έχει κάνει 3 συνεχόμενες εμφατικές εκτός έδρας ήττες απέναντι σε πολύ καλούς αντιπάλους και δεν υποτιμούμε σε καμία περίπτωση τη νίκη που κάναμε χθες».