Σοκ προκαλεί η υπόθεση με την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Ηράκλειο στην Κρήτη, καθώς δύο ανήλικοι φέρεται να κατασκεύασαν τον επικίνδυνο μηχανισμό εμπνευσμένοι από βίντεο που παρακολούθησαν στο TikTok.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι ανήλικοι απομακρύνονται την τελευταία στιγμή από το σημείο, πριν ο εκρηκτικός μηχανισμός – που αποτελείται από γκαζάκια – πυροδοτηθεί μέσα στον χώρο του σχολείου.

Συνελήφθησαν οι μαθητές για την έκρηξη

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις μαθητές γυμνασίου, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον των αρχών και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη ημέρα.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκρηξη, καθώς και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών. Τα συγκεκριμένα αδικήματα αντιμετωπίζονται από τη Δικαιοσύνη σε βαθμό κακουργήματος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο σχολείο, με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές να δηλώνουν σοκαρισμένοι από όσα συνέβησαν.

Όσοι είδαν από κοντά τα υπολείμματα του μηχανισμού υπογράμμισαν ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή των ίδιων των μαθητών που τον κατασκεύασαν.

«Από τους αστυνομικούς μάθαμε ότι η κατασκευή ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη. Υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα και φωτοβολίδα. Αν κάτι είχε πάει στραβά, θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια τραγωδία στο σχολείο», ανέφερε εργαζόμενος στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

«Είδαμε βίντεο στο ίντερνετ και το δοκιμάσαμε»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αυτοσχέδιος μηχανισμός τοποθετήθηκε στον χώρο του σχολείου το βράδυ της Δευτέρας. Οι τρεις μαθητές φέρεται να μπήκαν στην αυλή πηδώντας τα κάγκελα και στη συνέχεια τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίο και ενεργοποίησαν.

Παρότι σημειώθηκε έκρηξη, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς ούτε προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες μέσα από υλικό από κάμερες ασφαλείας, που φέρεται να κατέγραψαν τα τρία άτομα να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου και να κατευθύνονται προς το σημείο όπου τοποθετήθηκε ο μηχανισμός.

Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν τόσο οι ανήλικοι όσο και οι γονείς τους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η φερόμενη εξήγηση που έδωσε ένας από τους μαθητές για την πράξη τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε σε εκπαιδευτικούς πως η ιδέα προέκυψε αφού παρακολούθησαν σχετικό βίντεο σε διαδικτυακή πλατφόρμα και αποφάσισαν να δοκιμάσουν να κατασκευάσουν κάτι αντίστοιχο.



