Σήμερα, η κυβέρνηση παρουσίασε τα οικονομικά μέτρα που έλαβε εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, μπαίνει πλαφόν σε 61 προϊόντα των σούπερ μάρκετ στο περιθώριο κέρδους.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, το πλαφόν θα είναι στα μέσα επίπεδα του περιθωρίου κέρδους του 2025 στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης.

Ακολουθεί η λίστα με τα 61 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν:

Ρύζι

Ψωμί για τοστ

Ψωμί φρατζόλα

Φρυγανιές

Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Όσπρια (φακές)

Όσπρια (φασόλια)

Όσπρια (ρεβύθια)

Πάριζα

Γαλοπούλα (αλλαντικά)

Κατεψυγμένα ψάρια

Φρέσκα ψάρια

Νωπό χοιρινό

Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου

Νωπό μοσχάρι

Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο

Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές)

Γάλα φρέσκο πλήρες

Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά

Γάλα εβαπορέ

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

Τυρί φέτα

Λευκό τυρί

Τυρί γκούντα

Τυρί με χαμηλά λιπαρά

Χυμός τομάτας διατηρημένος

Αυγά

Μαργαρίνες

Βούτυρο αγελάδος

Ελαιόλαδο

Ηλιέλαιο

Κατεψυγμένα λαχανικά

Λευκή ζάχαρη

Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)

Δημητριακά

Κρέμα βρεφικής ηλικίας

Γάλα βρεφικής ηλικίας

Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός)

Σοκολάτες και σοκολατοειδή

Μπισκότα

Χυμός πορτοκάλι

Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη – όχι ταμπλέτες)

Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες

Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

Χαρτί κουζίνας

Χαρτί υγείας

Οδοντόκρεμες

Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών

Σαμπουάν

Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή

Αφρόλουτρα

Πάνες ακράτειας

Πάνες για μωρά

Μωρομάντηλα

Σαμπουάν για μωρά

Τροφές για σκύλους

Τροφές για γάτες

Τι ισχύει με το περιθώριο κέρδους

Το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο, ενώ τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά. «Υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές όπου οι εταιρείες μπορούν να επιβάλλουν ειδικό κόστος διανομής που θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης στη σχετική παρουσίαση.

Επίσης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι το πλαφόν μπαίνει και στα τρόφιμα και θα ισχύσει κατ’ αρχήν έως 30 Ιουνίου, οπότε θα παρουσιαστεί σε ποιες θα παραμείνει σε ισχύ.

«Τα πρόστιμα παραβίασης φτάνουν στα 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ποσότητα που σημειώθηκε στην αθέμιτη κερδοφορία», διευκρίνισε. Το μέτρο αφορά τρόφιμα, το εμπόριο, τα σούπερ μάρκετ και τις εταιρείες διακίνησης προϊόντων και θεωρείται ιδιαίτερα αυστηρό.

«Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα τριμήνου», ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα. «Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας», τόνισε, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει τη 12η ημέρα του και προκαλεί αναταράξεις παγκοσμίως.

«Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης», τόνισε ο πρωθυπουργός.