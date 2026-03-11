Λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της 19ης Μαρτίου, ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανοίγει την ατζέντα των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Γηραιά Ήπειρος.

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο κ. Πιερρακάκης καταγράφει τα επόμενα βήματα για τη θωράκιση της ευρωζώνης, εστιάζοντας στην ανάγκη για διεθνή συνεργασία και σταθερότητα.

Στην ανάλυσή του για την τρέχουσα συγκυρία, ο κ. Πιερρακάκης υπογραμμίζει την ανάγκη προσήλωσης στους συλλογικούς στόχους, αναφέροντας χαρακτηριστικά στην επιστολή του:

«Παρότι τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ παραμένουν ισχυρά, ο κοινός οικονομικός μας χώρος συνεχίζει να λειτουργεί σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σημαντική αβεβαιότητα. Αυτό απλώς υπογραμμίζει την ανάγκη να επικεντρωνόμαστε αδιάκοπα στην επίτευξη κοινών στόχων, όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

Το πλάνο για την ψηφιακή εποχή και την ανταγωνιστικότητα

Η ενημέρωση προς τον Αντόνιο Κόστα περιλαμβάνει έναν λεπτομερή απολογισμό των εργασιών του Eurogroup, με επίκεντρο τον εκσυγχρονισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προετοιμασία της Ευρώπης για την ψηφιακή εποχή, καθώς και στην επιτάχυνση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία θεωρείται κλειδί για την τόνωση της εσωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, στην επιστολή αναλύονται οι προσπάθειες για:

Την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του κοινού νομίσματος.

Την αντιμετώπιση των οικονομικών ανισορροπιών μέσα από συντονισμένες δράσεις.

Τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας των κρατών μελών, χωρίς να υπονομεύονται οι στρατηγικές επενδύσεις.

Στρατηγική αυτονομία και ανθεκτικότητα

Ο συντονιστικός ρόλος του Eurogroup επικεντρώνεται πλέον στην οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας δεν είναι απλώς ένας τεχνοκρατικός στόχος, αλλά μια αναγκαιότητα για την επιβίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας στο μεταβαλλόμενο διεθνές στερέωμα.

Το κείμενο της επιστολής αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για τη συζήτηση των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής, λειτουργώντας ως οδικός χάρτης για τις αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα. Η έμφαση στη στρατηγική αυτονομία αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της πολιτικής του Προέδρου του Eurogroup, σε μια προσπάθεια η Ευρώπη να μειώσει τις εξαρτήσεις της και να ενισχύσει την εσωτερική της συνοχή.