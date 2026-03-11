Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Σίτι (11/3, 22:00) στο πρώτο παιχνίδι για τη φάση των «16» του Champions League και ζήτησε από τους οπαδούς της να μην πάνε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου με ισπανικές σημαίες.

Στις 25 Φεβρουαρίου, στον αγώνα με τη Μπενφίκα στα play off για την πρόκριση στους «16», οι κάμερες είχαν πιάσει έναν οπαδό να κάνει αρκετές φορές τον ναζιστικό χαιρετισμό. Μια σκηνή που δεν πέρασε απαρατήρητη από την UEFA, η οποία αποφάσισε να τιμωρήσει τη «βασίλισσα» με πρόστιμο 15.000 ευρώ και κλείσιμο 500 θέσεων στο κάτω διάζωμα της νότιας κερκίδας, με αναστολή.

Αποφάσεις που σήμαναν συναγερμό στη Ρεάλ, η οποία φρόντισε να πάρει τα μέτρα της ενόψει του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι. Έτσι, ζήτησε από τους φιλάθλους να μην έχουν ισπανικές σημαίες μαζί τους στις εξέδρες του Μπερναμπέου, όπως επίσης και να μη φωνάξουν συνθήματα εναντίον του Καταλανού Πεπ Γκουαρδιόλα.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η Marca, υπάρχουν ακόμη εισιτήρια προς διάθεση, καθώς το γεγονός ότι κοστίζουν περισσότερο από 300 ευρώ σε πολλές θύρες, είχε ως συνέπεια να μην υπάρξει sold out.