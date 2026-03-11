Με πρωταγωνιστές τους Μπάρτλεϊ και Γκρέι, η ΑΕΚ νίκησε με 96-88 την Τόφας, έκανε το 5×5 στον όμιλό της στους «16» του Basketball Champions League και πάει στο Βερολίνο για να αντιμετωπίσει την Άλμπα στο παιχνίδι που θα κρίνει την 1η θέση.

Καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ στα πρώτα λεπτά και αυτό δεν άλλαξε μέχρι και το τέλος του δεκαλέπτου, με την Ένωση να είναι μπροστά με 19-18.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα κατάφερνε να διατηρεί το προβάδισμα και με τρίποντο του Νάναλι πήγε στο +4 (36-32), οι Τούρκοι όμως με σερί 9-0 μετέτρεψαν το σκορ σε 36-41 και κατάφεραν να παραμείνουν μπροστά μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (49-51).

Από εκεί και πέρα, στο τρίτο δεκάλεπτο οι Γκρέι και Μπάρτλεϊ ανέβασαν στροφές και οι «κιτρινόμαυροι» πήραν ξανά το προβάδισμα και μπήκαν από το +4 (72-68) στην τελευταία περίοδο.

Εκεί το ματς έγινε θρίλερ, με τον Φλόιντ να ισοφαρίζει 77-77, τον Μπάρτλεϊ να δίνει πολύτιμες λύσεις στην ΑΕΚ που ξέφυγε με 89-81 στο 36′ και άντεξε στην αντεπίθεση της Τόφας, παίρνοντας τη νίκη με 96-88.

Η πέμπτη νίκη σε πέντε αγώνες για την Ένωση, η οποία την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άλμπα Βερολίνου, έχοντας και το… μαξιλαράκι του +8 από το πρώτο παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 49-51, 72-68, 96-88