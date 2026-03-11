Ήπιος και ανοιξιάτικος προβλέπεται να είναι ο καιρός μέχρι το Σάββατο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά. Ο καιρός θα διατηρηθεί ανοιξιάτικος και χωρίς εκπλήξεις μέχρι το Σάββατο, ενώ στις περισσότερες περιοχές θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Οι θερμοκρασίες θα είναι οι κανονικές για την εποχή.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Σήμερα και αύριο : Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Λίγα σύννεφα θα υπάρχουν μόνο στα ανατολικά και τα νότια, ενώ το πρωί στα ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 και τοπικά στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία : Ο υδράργυρος θα δείξει 16-18°C στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα δυτικά και τη νότια Κρήτη μπορεί να φτάσει τοπικά και τους 19°C.

Πέμπτη και Παρασκευή: Το σκηνικό παραμένει παρόμοιο με αρκετό ήλιο και μερικές παροδικές νεφώσεις. Μόνο στα βορειοδυτικά της χώρας υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες: Ηρεμία πριν την αλλαγή

Ο καιρός θα παραμείνει πολύ καλός σε στεριά και θάλασσα τις επόμενες ημέρες. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε είναι η ψύχρα, η οποία θα είναι αισθητή νωρίς το πρωί και μόλις δύει ο ήλιος.

Τα κύρια χαρακτηριστικά:

Άνεμοι & Θερμοκρασία : Θα πνέουν κυρίως βοριάδες, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

: Θα πνέουν κυρίως βοριάδες, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η αλλαγή από το Σαββατοκύριακο: Προς το τέλος της εβδομάδας, το σύστημα υψηλών πιέσεων που μας προστατεύει (ο αντικυκλώνας) θα αρχίσει να εξασθενεί. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για βροχές και περισσότερη αστάθεια.

Οι μετεωρολόγοι εξηγούν ότι την άνοιξη ο καιρός είναι «εύθραυστος» και δύσκολος στην πρόβλεψη. Ακόμα και μια μικρή αλλαγή στην ατμόσφαιρα μπορεί να φέρει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Επομένως, είναι νωρίς για να μιλάμε με σιγουριά για έντονα φαινόμενα. Χρειάζεται υπομονή μερικές ημέρες ακόμα, μέχρι τα προγνωστικά μοντέλα να συμφωνήσουν μεταξύ τους, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅O καιρός μέχρι και το Σάββατο θα κυλήσει χωρίς προβλήματα , με κανονικές θερμοκρασίες και ανέμους εως 6 μποφόρ .

✅Απο την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα εντείνεται η αστάθεια στα ηπειρωτικά , ενω οι υπόλοιπες μετεωρολογικοί παράμετροι δεν αλλάζουν… pic.twitter.com/D4vxL7YXz0 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 11, 2026

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τώρα προβλέπει πως οι επόμενες ημέρες θα κυλίσουν με πολύ καλές καιρικές συνθήκες και στη στεριά και στη θάλασσα, με την ψύχρα όμως νωρίς το πρωί και όταν πέφτει ο ήλιος να διατηρείται. Προς το τέλος της εβδομάδας, το πεδίο υψηλών πιέσεων που επηρεάζει την περιοχή μας, δηλαδή ο αντικυκλώνας, παρουσιάζει σημάδια εξασθένησης. Αυτό σημαίνει ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία γίνεται πιο ευνοϊκή για τη διέλευση διαταραχών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες βροχές.

Η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί κοντά στα κανονικά επίπεδα με τους βοριάδες να είναι οι επικρατέστεροι άνεμοι. «Είναι επιπόλαιο να μιλάμε από τώρα για ενδεχόμενο νέων κακοκαιριών και για το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η αστάθεια. Η άνοιξη χαρακτηρίζεται από εύθραυστη προγνωσιμότητα, καθώς η ατμόσφαιρα βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο και μικρές διαφοροποιήσεις στην κυκλοφορία μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά διαφορετικές εξελίξεις».



Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή μέχρι να υπάρξει σαφέστερη σύγκλιση των προγνωστικών δεδομένων.