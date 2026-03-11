Με τον Βαλβέρδε να κάνει χατ-τρικ στο 42′ με νέα γκολάρα, η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται της Μάντσεστερ Σίτι με 3-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «16» του Champions League.

Θεωρητικά, το φαβορί ήταν οι Άγγλοι επειδή οι Ισπανοί δεν ήταν καλοί στα τελευταία παιχνίδια στη La Liga. Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, όμως, η «βασίλισσα» ξέρει πώς να μεταμορφώνεται και το δείχνει ξανά.

Η Ρεάλ άνοιξε το σκορ στο 20′ με γκολάρα του Βαλβέρδε, έκανε το 2-0 στο 27′ με νέο γκολ του Ουρουγουανού χαφ και στο 42′ έγινε και το 3-0 με νέα εκπληκτική ενέργεια του ίδιου παίκτη.

Ο Βαλβέρδε… τσίμπησε με μαγικό τρόπο τη μπάλα για να αποφύγει τον αντίπαλό του και εκτέλεσε από κοντά τον Ντοναρούμα, κάνοντας χατ-τρικ στην καλύτερη βραδιά της καριέρας του.