Μιλώντας σε πολιτική συγκέντρωση στο Κεντάκι την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος που η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου μειώνει την πίεση να τερματιστεί πρόωρα ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

«Με χαροποιεί να ανακοινώσω ότι νωρίτερα σήμερα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συμφώνησε να συντονίσει την απελευθέρωση ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από διάφορα εθνικά αποθέματα πετρελαίου», είπε ο Τραμπ.

«Αυτό θα μειώσει σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου καθώς θα τερματίσουμε αυτή την απειλή για την Αμερική και για τον κόσμο. Δεν θέλουμε να φύγουμε νωρίς, έτσι δεν είναι; Χμμ; Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά», πρόσθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

U.S. President Donald J. Trump announces that the International Energy Agency (IEA) has agreed to coordinate the release of 400 million barrels of oil from various national reserves around the world, in an attempt to prevent oil price hikes from the ongoing conflict in the Middle… pic.twitter.com/Z9ItQnwn6u — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026

Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ, ο οποίος έχει υποσχεθεί να «αντλούμε πετρέλαιο, μωρέ, αντλούμε», σχολίασε και της ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η αιολική ενέργεια είναι αναξιόπιστη σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.