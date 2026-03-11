Μιλώντας σε πολιτική συγκέντρωση στο Κεντάκι την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος που η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου μειώνει την πίεση να τερματιστεί πρόωρα ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

«Με χαροποιεί να ανακοινώσω ότι νωρίτερα σήμερα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συμφώνησε να συντονίσει την απελευθέρωση ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από διάφορα εθνικά αποθέματα πετρελαίου», είπε ο Τραμπ.

«Αυτό θα μειώσει σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου καθώς θα τερματίσουμε αυτή την απειλή για την Αμερική και για τον κόσμο. Δεν θέλουμε να φύγουμε νωρίς, έτσι δεν είναι; Χμμ; Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά», πρόσθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ, ο οποίος έχει υποσχεθεί να «αντλούμε πετρέλαιο, μωρέ, αντλούμε», σχολίασε και της ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η αιολική ενέργεια είναι αναξιόπιστη σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.