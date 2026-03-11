Δύο ξένα δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ιρακινό μαζούτ υπέστησαν επιθέσεις από ιρανικές δυνάμεις εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές στα πλοία.

Tουλάχιστον ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι», μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρακινή κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον διευθυντή της ιρακινής αρχής λιμένων, τον Φαρχάν αλ Φαρτούσι.

Σε κείμενο σε μπάνερ που μεταδιδόταν παράλληλα το δίκτυο αναφέρθηκε στον «θάνατο μέλους του πληρώματος» του ενός από τα δυο πλοία, επικαλούμενο τον κ. Φαρτούσι.

According to an Iraqi port official, two foreign tankers carrying Iraqi fuel oil were attacked within the territorial waters of Iraq within the last hour, causing both to catch fire in the Persian Gulf. A total of 25 crewmembers onboard the vessels have been evacuated so far by… pic.twitter.com/xBCHI09Txs — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026

Νωρίτερα, ο κ. Φαρτούσι τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι τα δυο πλοία βρίσκονται στις φλόγες.

Το Ιχμπαρίγια ανέφερε επίσης πως έχουν διασωθεί 38 ναυτικοί και ότι οι έρευνες «συνεχίζονται» για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι».