Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει ξεκινήσει ένα νέο «εκτεταμένο» κύμα αεροπορικών επιθέσεων στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Τα πλήγματα στοχεύουν υποδομές του ιρανικού καθεστώτος, εντός της πρωτεύουσας και άλλων περιοχών, σε μια προσπάθεια να αποδυναμωθούν στρατιωτικά σημεία και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις και δίκτυα επιχειρήσεων του Ιράν.

Οχτώ νεκροί στον Λίβανο

Αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ νωρίτερα προκάλεσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, σημειώνοντας το τέλος μιας ακόμη ημέρας συνεχούς σφυροκοπήματος από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος υποστηρίζει ότι στοχεύει το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που συνδέεται με το Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ (ανατολικά).

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κοινότητα Μπουρτζ ας Σεμάλι, κοντά στην Τύρο, ενώ 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών στη νότια συνοικία της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, κατά την ίδια πηγή.